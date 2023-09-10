Гони под 100: как изменится курс рубля на новой неделе

Основным фактором, который будет оказывать поддержку рублю, станут на новой неделе высокие цены на нефть. В этом сходятся большинство опрошенных аналитиков.
Поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, неформальные договорённости с экспортёрами о продаже валютной выручки.
Михаил Васильевглавный аналитик Совкомбанка
Предполагаемый торговый диапазон составляет 96−100 за доллар, 103−107 за евро, 13,0−13,6 за юань, добавил аналитик Совкомбанка.
Как напомнил Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, на уходящей неделе сырьевые цены также поддерживали рубль. «Большую часть времени цена на нефть марки Brent провела в боковом тренде. Покупателям удалось пройти важный уровень $89 за баррель и подняться до $91,12, но укрепление доллара сдерживало активность покупателей», — добавил он.
По мнению Антонова, с технической точки зрения на рынке нефти созданы благоприятные условия для продолжения восходящего движения до $100 за баррель. Это означает, что поддержка российской валюте будет оказываться и дальше.
Однако главным событием следующей неделе станет заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. По мнению Антонова из BitRiver, вероятно повышение ставки на 50−100 базисных пунктов с учетом слабости рубля и роста потребительских цен на продукты питания и топливо.
Во время загрузки произошла ошибка.
Если ЦБ не станет вводить дополнительных мер по стабилизации рубля, то он продолжит двигаться в направлении к 100 за доллар. Цели по парам: доллар — 99 рублей, евро — 107 рублей, юань — 13,50 рублей.
Владислав Антоновфинансовый аналитик BitRiver
Поддержку рублю будет оказывать возросший спред между ставками ЦБ и мировых регуляторов, рассуждает руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков. «На ближайшем заседании ЦБ 15 сентября регулятор не исключает повышение ставки выше 12%. В случае реализации такого сценария рубль может умеренно укрепиться. Мы ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 91−93 ₽ за доллар и 100−101 ₽ за евро в среднесрочной перспективе», — отметил он.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских считает еще одним важным факторов валютного рынка старт продажи ЦБ валюты в увеличенном размемре по 21,4 млрд рублей в день для удовлетворения возможного дополнительного спроса после выплат по еврооблигациям. «Так как среднедневной оборот в паре юань-рубль сначала года превышает 115 млрд рублей, то объем продаж в 21,4 млрд рублей способен существенно повлиять на курс рубля», пояснил аналитик.
Поэтому до конца недели ожидаем повышенной волатильности в паре доллар-рубль в диапазоне 95−99 рублей.
Даниил Болотских аналитик «Цифра брокер»
Курс доллара к рублю сейчас приближается к отметке в 100. То есть, к уровням, на которых Банк России 15 августа резко повысил ключевую ставку до 12% годовых для поддержи российской валюты. «15 сентября регулятор может повысить ставку еще на 0,5−1,5% и, что более важно, дать сигнал о том, что она останется на повышенном уровне довольно продолжительное время», — добавил экономист Константин Церазов.
В ближайшую неделю, т.е. в преддверии этих событий, можно ожидать укрепления рубля против доллара (возможно, в область 95), евро и юаня, а также общего усиления колебаний курса российской валюты.
Константин Церазовэкономист и финансист
Иными словами, рынок вполне может сыграть на опережение и активно продавать иностранную валюту уже 8 сентября и в начале следующей недели, не дожидаясь начала ее масштабных продаж Банком России и возможного повышения ключевой ставки.
По мнению аналитиков, главными факторами в пользу нацвалюты остаются цены на нефть и вероятное повышение ключевой ставки. Если регулятор ужесточит ДКП, то рубль может укрепиться до 93 рублей. Если такого решения не будет, то российская валюта может ослабеть до 100 за доллар.
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