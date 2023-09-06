Нефть так нефть: топливо может подорожать до $100 за баррель

Нефть может подорожать до $100 за баррель в ближайший месяц. Такой прогноз дали «Известиям» опрошенные эксперты. Стоимость топлива укрепляется на решении России и Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи, а также на растущем спросе в Индии и Китае. Как долго удастся удержать уровень в $90 — в материале «Известий».

Динамика роста

В октябре стоимость нефти может достичь планки в $100 за баррель, один из факторов такого роста — решение России и Саудовской Аравии о добровольных сокращениях добычи, рассказал «Известиям» независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.

5 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года.

— Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке, — отметил он.

По словам Александра Новака, такая мера — дополнение к добровольному сокращению добычи, объявленному РФ в апреле 2023-го, которое продлится до конца декабря 2024-го. Весной Россия снизила добычу на уровень, который и обещала ранее, — на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля. По данным ОПЕК, в феврале РФ добывала 10 млн баррелей нефти в сутки.

Власти Саудовской Аравии также приняли решение продлить сокращение добычи до конца года — на 1 млн баррелей в сутки. В итоге в сентябре-декабре добыча саудитов составит порядка 9 млн баррелей в сутки, писали СМИ. Такое решение также будет пересматриваться ежемесячно.

На фоне заявлений России и Саудовской Аравии цена нефти марки Brent выросла с $88,5 до почти $91 за баррель. 6 сентября к 16:30 мск стоимость сырья откатилась до $90,1.

— Заявления России и Саудовской Аравии развеяли сомнения участников рынка и могут потянуть цену нефти в коридор $95−100, — полагает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

При этом даже если стоимость до указанного уровня не увеличится, то согласованные действия стран-поставщиков позволят закрепить цену топлива на текущих высоких уровнях в районе $90 за баррель до конца года, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Остальные участники сделки ОПЕК+ одновременно продолжают соблюдать установленные ранее квоты на сокращение добычи, спрос на нефть усиливается прежде всего в Китае и Индии, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

— Меры Пекина по стимулированию экономики позволяют рассчитывать на продолжение тенденции по росту спроса на нефть, притом что предложение будет ограниченным. На этом фоне котировки Brent к концу года будут способны превысить не только отметку $90, но и $100 за баррель, — добавила аналитик.

В рамках договоренностей

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении о сокращении производства (ОПЕК+), по итогам состоявшейся 4 июня встречи в Вене договорились снизить квоту на добычу на 1,6 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года. Общий показатель этих государств в следующем году составит 40,46 млн баррелей в сутки. Тогда же была достигнута договоренность, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2024-го, ранее оно должно было завершиться в конце 2023-го.

По оценкам Натальи Мильчаковой, минимальная цена российского сырья марки Urals при достижении котировок североморской нефти $90 за баррель составит $72. Это обеспечит увеличение нефтегазовых доходов бюджета России до конца года, отметила аналитик.

По данным Минфина, такие доходы за семь месяцев 2023-го составили 4,19 трлн рублей, что на 41,3% меньше, чем в январе-июле 2022-го. В августе бюджет недополучил 2,96 млрд рублей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Известия» направили запрос в Минэнерго.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин не исключил: если котировки Brent приблизятся к трехзначным цифрам, то США, чтобы сбить волну роста цен на топливо, могут запустить новую распродажу сырья из своего стратегического нефтяного резерва.

— Возможно, также будут предприняты очередные шаги по дальнейшему смягчению американских санкционных ограничений на поставки нефти из Ирана и Венесуэлы, — полагает эксперт.

Как писали «Известия», в конце прошлого года Белый дом пошел на изъятие части стратегического нефтяного резерва (SPR). Таким способом демократическая администрация перед выборами в конгресс попыталась стабилизировать продолжавшийся несколько предыдущих месяцев рост цен на бензин. Из хранилищ SPR правительство США забрало для продажи рекордный за 40 лет объем — 180 млн баррелей. К концу 2022-го стратегический резерв опустел до 382,3 млн баррелей, что стало рекордно низким значением с 1984 года. Котировки в конце ноября — начале декабря опустились примерно с $85 до $76 за баррель, но к концу месяца вернулись к исходному показателю.