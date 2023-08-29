Центробанк поменял местами курсы юаня и доллара
Теперь на сайте регулятора курсы валют открывает китайский юань.
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Теперь на сайте регулятора курсы валют открывает китайский юань.
В понедельник, 28 августа, Центробанк поменял местами курсы валют на своем сайте. Традиционно стоявший на первом месте доллар заменил китайский юань.
С тех пор как российские власти окрестили доллар и евро «токсичными» валютами, рэнкинг курсов валют на сайте Центробанка, традиционно состоявший из доллара и евро, пополнился китайским юанем. Однако в списке на сайте ЦБ доллар оставался, что называется, «сверху».
По какой причине смена места юаня произошла именно сейчас, неизвестно. Frank Media направили запрос в ЦБ.
Из-за риска санкций руководители ЦБ не раз в своих выступлениях настоятельно советовали инвесторам переходить на дружественные валюты. «В результате вводимых иностранными контрагентами ограничений деноминированные в “токсичных” валютах банковские счета, депозиты и вклады с точки зрения режима использования, по существу, превращаются в разновидность вкладов в рублях, стоимость которых привязана к валютному курсу», — констатировал ЦБ (.pdf) еще в 2022 году.
А еще ранее министр финансов Антон Силуанов и вовсе призвал переходить на расчеты в дружественных валютах. Правда с расчетами в юанях и рупиях у банков есть проблемы — экспортеры, например, испытывают сложности с репатриацией рупийной выручки из Индии.
Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние — газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?