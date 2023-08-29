Минэнерго поспорило с Задорновым о влиянии зависших рупий на курс рубля

Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, а задержки с этим не носят системного характера, поэтому предположение о влиянии зависшей на счетах индийской валюты на падение рубля не соответствует реальному положению дел, заявили в Минэнерго. О том, что зависшие на счетах рупии оказали влияние на курс рубля, в колонке для РБК написал экономист, экс-глава банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.

«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», — сказали в министерстве (цитата по ТАСС).

В своей колонке для РБК Задорнов назвал одной из «неочевидных» причин ослабления рубля зависшие на счетах рупии. По его словам, Россия в первом полугодии поставила нефти и нефтепродуктов в Индию на $30 млрд, при этом российский импорт из этой страны оценивается в $6−7 млрд в год.

«Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — отметил экономист.

Он назвал возврат валюты в страну способом воздействия на курс рубля, но счел это сложным и долгим процессом из-за санкций против российских банков. По его словам, ситуация с рупиями является непростой задачей, которую должен решить ЦБ и правительство.

«Разумеется, не может быть политического решения, которое не ложится на экономическую почву. Но невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения валютного курса этим летом», — сказал Задорнов.

Как писал Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно скапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений. По оценке брокерской компании CLSA, которую приводил Reuters, в рупиях была оплачена российская нефть стоимостью $20−30 млрд.

Индийское законодательство ограничивает операции с национальной валютой страны или требует согласовывать их с местными властями. Мосбиржа не может запустить торги рупиями, поскольку для этого тоже нужно разрешение от Нью-Дели, однако она ведет переговоры, но решения пока нет.

Курс доллара на Мосбирже 14 августа впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей, евро в тот день торговалось на уровне около 110 ₽. На следующий день после этого, 15 августа, ЦБ внепланово поднял ставку до 12%. В течение нескольких дней после этого наблюдалось некоторое снижение курса рубля к доллару и евро.