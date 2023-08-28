ФНС сообщила о падении популярности схемы с маскировкой под самозанятых

Доля организаций, попадающих в «группу риска» в связи с возможным использованием незаконной схемы при трудоустройстве самозанятых, ежегодно сокращается, сообщила пресс-служба ФНС в ответ на запрос Forbes. По данным налоговой службы, если в 2020 году, когда налоговый режим стал действовать по всей стране, доля таких организаций была 3,6%, то к настоящему моменту она снизилась до 0,7% от всех предприятий, сотрудничающих с самозанятыми.

К августу 2023 года в качестве самозанятых зарегистрировалось свыше 8 млн человек. Их общий доход превысил 2,5 трлн рублей. Специальный налоговый режим применяют не только россияне, но и граждане Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Украины. У самозанятых по определению не может быть постоянного работодателя. Но компании вправе заказывать услуги самозанятых, заключая с ними договоры гражданско-правового характера (ГПХ).

В этом случае им не нужно платить за работника НДФЛ (13−15%) и страховые взносы (30% на общем режиме). Самозанятый должен сам перечислить в бюджет 6% дохода от услуг юрлицу (налог на профессиональный доход, НПД).

Компаниям запрещено сотрудничать с самозанятыми, которые менее двух лет назад были штатными сотрудниками или фактически выполняют трудовые функции в настоящее время. Но недобросовестные предприниматели нарушают закон для экономии на налогах. В 2019 году, когда НПД только внедрялся, о попытках некоторых предпринимателей увольнять сотрудников, чтобы пользоваться их услугами уже как самозанятых, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Были опасения, что схема станет массовой и бюджет потеряет доходы.

Специальная скоринговая система ФНС «Мобильное автоматизированное рабочее место» автоматически анализирует данные о доходах самозанятых в режиме реального времени. Система отслеживает частоту и сумму пробитых в приложении «Мой налог» чеков, периодичность и продолжительность работы самозанятого с одним и тем же заказчиком, количество таких заказчиков у самозанятого.

Алгоритмы выявляют организации в «группе риска», что становится триггером начать налоговую проверку. «Анализируется более 20 параметров, которые могут свидетельствовать об использовании организациями незаконных схем оптимизации, — рассказали в ФНС. — В частности, к таким параметрам относятся: график периодичности выплат и их объем, доля доходов самозанятых от организации и постоянство взаимоотношений с такими организациями, предыдущие места работы самозанятых, связи текущих заказчиков самозанятых с их бывшими работодателями, признаки централизованной регистрации и/или учета выручки самозанятых и так далее».

Признаки незаконной схемы ФНС перечислила в письме нижестоящим налоговым органам в апреле 2022 года. При этом алгоритмы постоянно совершенствуются, уточнила пресс-служба ФНС.

Подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями (ИП) всегда привлекала внимание контрольных органов, говорит Forbes партнер Kept Галина Акчурина. Незаконная схема позволяет недобросовестным работодателям не только не платить НДФЛ и страховые взносы, но и уменьшать базу по налогу на прибыль на сумму расходов на услуги ложных самозанятых, пояснила Forbes советник МЭФ LEGAL Александра Амбрасовская. «Подмена трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми характерна для малого и среднего бизнеса. Крупные компании крайне редко сталкиваются с такими претензиями со стороны налоговых органов», — уточняет партнер «Пепеляев Групп» Ксения Литвинова.

Налоговые органы сразу же информируют бизнес о выявленных признаках оптимизации, отмечает пресс-служба ФНС. Сначала организации, попавшей под подозрение, приходит запрос из налоговой с требованием пояснить подозрительные выплаты конкретным самозанятым с перечислением имен, предоставить договоры, акты выполненных работ и услуг, чеки, задания и т. п. Forbes ознакомился с копией такого запроса из налоговой. В нем перечислены признаки подмены трудовых отношений: продолжительное сотрудничество; выплаты от одной организации — единственный или основной доход самозанятого; регулярные переводы (например, дважды в месяц) наподобие зарплаты; услуги самозанятого совпадают с основным профилем организации, в то время как численность штатных сотрудников невелика; самозанятые выполняют работы на объекте заказчика и лишены предпринимательской самостоятельности; исполнители зарегистрировались самозанятыми в день или близко к дате заключения договора с организацией.

Уже на первом этапе многие уличенные предприятия признают нарушения и добровольно доплачивают налоги, отказываясь от незаконных схем, отмечает ФНС. Если же организация не согласна с претензиями, налоговая запрашивает пояснения, анализирует документы, проводит камеральные и выездные налоговые проверки.

Инспекторы могут вызывать самозанятых на допрос, чтобы выяснить, действительно ли они выполняют заказ определенного объема или же работают на компанию по определенному графику со стандартной трудовой функцией, рассказала Амбрасовская. На допросе у самозанятых спрашивают про реальные условия сотрудничества с заказчиком, отмечает адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. «Инспекторы выясняют рабочий режим, контролирует ли заказчик выполнение услуг или лишь принимает конечный результат, предоставляет ли оборудование и материалы, работает ли самозанятый на объекте или в офисе организации, есть ли у него пропуск и фирменная одежда предприятия, подчиняется ли самозанятый постоянным сотрудникам организации и есть ли в штате работники с такими же, как у него, функциями», — привел примеры Яголович.