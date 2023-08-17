Китайские госбанки начали продавать валюту для спасения юаня

По словам одного из собеседников агентства, финансовые организации выполняют заказ Народного банка Китая, на продажу валюты по указанию клиентов происходящее не похоже из-за равномерности. Еще два источника отмечают, что банки проявляют активность в период торгов в Лондоне и Нью-Йорке.

Начало продаж валюты совпало с ускорением снижения курса юаня. С начала месяца он потерял около 2,4 процента по отношению к доллару, а с начала года — 6 процентов. При этом курсы внутреннего и офшорного юаня постепенно начинают расходиться, что заставляет Пекин принимать меры для сохранения баланса.

Первый курс контролируется государством, второй определяется на торгах. Народный банк Китая стремится к тому, чтобы обе валюты обменивались в соотношении один к одному, но в текущих условиях добиться минимальных расхождений можно либо с помощью дальнейшего обесценивания внутреннего юаня, либо через продажу валютных резервов.

К тактике сброса долларов Китай прибегал в сентябре 2022 года, однако на тот момент в стране действовали коронавирусные ограничения и трудности в экономике были объяснимы. В текущей ситуации международные инвесторы реагируют на структурные проблемы Китая, которые не объяснить эффектами пандемии COVID-19. Речь идет о слабом внутреннем спросе, падении экспорта и импорта, высокой безработице среди молодежи, сокращении инвестиций и плохих показателях промышленного производства.

При этом реакция Пекина на проблемы настораживает участников рынка. Власти либо не хотят признавать серьезность ситуации, либо не могут на нее повлиять. Опасения усиливаются и из-за очевидного желания правительства спрятать негативные эффекты через давление на местных экспертов и чиновников, которым запретили давать свои оценки экономики.