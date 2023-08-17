Китай решил отказаться от публикации данных о безработице среди молодежи

Национальное бюро статистики Китая объявило, что прекратит публиковать сведения об уровне безработицы среди молодежи после того, как она выросла до рекорда, пишут The Wall Street Journal и MarketWatch.

Представитель бюро Фу Линхуэй пояснил, что экономика и общество постоянно меняются и развиваются, и статистическая работа «требует постоянных улучшений». По его словам, в Китае проживает 96 млн человек в возрасте 16−24 лет, и около двух третей из них — студенты. Есть разные мнения о том, надо ли включать студентов, которые ищут работу до получения диплома, в статистику, отметил Линхуэй. Он сообщил, что чиновники будут обсуждать, как лучше оценивать безработицу среди молодежи.

Общий уровень безработицы в городах Китая вырос до 5,3% с 5,2% в июне: это самый высокий уровень за пять месяцев, пишет WSJ.

Уровень безработицы среди молодежи 16−23 лет в июне достиг рекордных 21,3%, он рос шесть месяцев подряд. Экономисты ожидали, что уровень безработицы в этой группе вырастет еще выше в течение лета, поскольку на рынок труда выходит новая группа выпускников, отмечает WSJ.

Решение китайских чиновников лишило инвесторов, экономистов и бизнесменов очередных ключевых данных об ухудшении ситуации второй по величине экономики мира, пишет WSJ.

По мнению издания, оно вызовет сомнения в способности властей устранить одно из самых заметных слабых мест в экономике и один из самых больших источников беспокойства для Пекина.

Последние новости китайской экономики усиливают ощущение ее уязвимости, отмечает WSJ. Ранее Национальное бюро статистики отчиталось о падении потребительских цен на 0,3% в годовом выражении в июле: это яркий показатель слабости потребления в Китае, несмотря на инфляционное давление в других крупных экономиках, отмечает WSJ. Длительный период вялого спроса в Китае сдерживает рост в других странах мира, ограничивая экспорт железной руды, сырой нефти, заводского оборудования и предметов роскоши, что несет риск для мировой экономики, пишет газета.

Народный банк Китая понизил ставку по среднесрочным кредитам на год с 2,65% до 2,5%, а также ставку обратного репо — с 1,9% до 1,8%. Кроме того, регулятор влил в финансовую систему сумму, эквивалентную $55,2 млрд, отмечает WSJ.

Понижение ставки стало неожиданным, пишет Bloomberg: аналитики, опрошенные агентством, ожидали, что она останется неизменной.