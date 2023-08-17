Надежды на рост китайской экономики закончились

Участники рынка почти полностью отменили чистые покупки акций на сумму 7,4 миллиарда долларов сразу после того, как китайские власти сообщили о мерах поддержки экономики 24 июля. Объем вложений иностранных институциональных инвесторов сократился на пять миллиардов долларов, до 440 миллиардов.

Портфельные управляющие отмечали, что в первые дни после июльского объявления продажи замедлились, но в августе набрали темп. Вероятно, после неожиданного снижения ставки Народным банком Китая и обесценивания юаня процесс только ускорится.

По мнению аналитиков, действия Пекина привели к падению доверия. Обещания стимулировать потребительские расходы, решить проблемы высокой безработицы среди молодежи и поддержать сектор недвижимости не приводят к каким-то действиям.

Просроченные платежи застройщика Country Garden, одной из самых здоровых частных компаний отрасли до последнего времени, говорят, что Пекин не хочет или не может заниматься проблемами недвижимости.

Вместе с тем закрытие данных по безработице среди молодежи ставят под сомнения официальные оценки происходящего в экономике.

Хотя и они выглядят безрадостными — промышленное производство, инвестиции и спрос оказались заметно хуже ожиданий экспертов, а уровень импорта и экспорта опускается ниже самых мрачных прогнозов, которые строили еще весной. По опросам управляющих фондами Bank of America, проведенном в Азии в начале августа, 84 процента считают, что спад в китайских акциях еще не дошел до пика.

На этом фоне Пекин, по данным ряда СМИ, запретил местным экспертам комментировать происходящее в стране в негативном ключе. В частности, не телевидение больше не пропускают комментариев, в которых есть рассуждения о дефляции, оттоке капитала и снижении цен производителей.