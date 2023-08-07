FT узнала о запрете для экономистов Китая говорить о проблемах

Власти Китая запрещают экономистам публично обсуждать негативные тенденции в экономике страны, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на специалистов, работающих в республике.

«Регулятор (Центробанк. — РБК) не хочет публично слышать негативные комментарии об экономике. Они хотели бы, чтобы мы преподносили плохие новости в позитивном свете», — сказал один из собеседников издания, советник ЦБ.

Среди проблем, которые нельзя обсуждать, — дефляция, отток капитала и падение цен на продукцию местных производителей.

Как отмечается, цензура введена как со стороны работодателей, так и, например, на телевидении. Шанхайские телеканалы дали ясно понять, что допускаются только позитивные комментарии, рассказал местный экономист крупной финансовой организации.

«В прошлом году не было никаких проблем с разговорами о дефляции или других экономических рисках. Теперь такие комментарии вообще не будут появляться на телевидении, даже если я буду делать их в заранее записанных интервью», — сообщил собеседник издания.

Запрету достоверных комментариев об экономической ситуации предшествовала публикация разочаровывающих данных о состоянии китайской экономики, которые подорвали доверие инвесторов и помешали Пекину. Во втором квартале этого года ВВП Китая увеличился лишь на 0,8% по сравнению с первым кварталом, а китайское политбюро в июле даже было вынуждено признать, что восстановление экономики после коронавируса идет «мучительным» образом.

Аналитики Citigroup заявили, что цены на основные товары (кроме продуктов питания и энергии) уже попали в «дефляционную зону» из-за слабого потребительского спроса.

Из-за давления со стороны властей многие экономисты воздерживаются от обсуждений деликатных тем или используют эвфемизмы, например «сдержанная инфляция». Один из экспертов на закрытой конференции в Пекине в ответ на вопрос о дефляционных рисках заявил: «Как известно всему рынку, в Китае нет такого понятия, как дефляция». Он предложил поговорить вместо этого о «низкой инфляции» и призвал аудиторию проявить осторожность при публикации экспертных комментариев со встречи. «Будет плохо, если вы завтра меня не увидите», — добавил экономист.

Однако в частном порядке многие экономисты, даже связанные с властными кругами, продолжают подвергать сомнению политику партии.

Вскоре после публикации властями данных об экономическом росте за второй квартал бывший главный экономист ведущего правительственного аналитического центра Фань Цзяньпин заявил на закрытой конференции, что не доверяет официальной статистике. По словам источников газеты, он также предупредил о движении Китая к дефляции. «Мы были немного шокированы, но он сказал это вслух», — поделился один из собеседников FT.

Об экономических проблемах Китая предупреждал и президент США Джо Байден. Так, в конце июня он попросил беспокоиться о Пекине, но и не волноваться, поскольку тот «испытывает реальные экономические трудности», а также назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Спустя несколько дней американский лидер вновь заявил, что у Китая «огромные проблемы».