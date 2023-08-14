Орешкин заявил, что в ближайшее время курс рубля нормализуется

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — подчеркнул Орешкин.

Рубль слабеет к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 100 руб., евро — 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. По состоянию на 10:13 мск, доллар торговался по 100,6675 руб. (+1,24%), евро — по 110,145 руб. (+1,26%), юань — по 13,841 руб. (+1,07%).

По данным ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) снизился на 26,4%. За первые семь месяцев этого года снижение рубля к доллару составило 27,5%, а к евро — 29,9%.

11 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин исключил риски для финансовой стабильности России из-за ослабления рубля. По его словам, решающим фактором, влияющим на динамику курса рубля, является ситуация с экспортом и импортом товаров и услуг. В частности, он обратил внимание на снижение стоимостных объемов экспортов при росте стоимостного объема импорта. Заботкин также напомнил, что ослабление нацвалюты может происходить в случае увеличения внутреннего спроса в рублевом выражении даже при неизменных объемах экспорта и импорта в долларовом выражении.