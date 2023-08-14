09:29 (мск), источник: Forbes

Доллар на бирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар в ходе торгов на бирже превысил 100 рублей впервые за последние 16 месяцев. В последний раз выше этой отметки американская валюта торговалась в марте 2022 года.

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Источник: Reuters

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей, следует из данных торговой площадки. К 9:15 мск американская валюта достигла почти 100,5 рубля — на 1,068 рубля (1,074%) больше, чем было на закрытии торгов 11 августа.

Основной причиной текущего ослабления курса рубля остается соотношение экспорта и импорта товаров и услуг, заявил 11 августа зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, стоимостной объем экспорта сейчас примерно на треть меньше своих уровней второй половины 2022 года, а импорт практически восстановился до значений февраля 2022 года. Основное снижение экспортной выручки пришлось на первую половину 2023 года, но временные задержки (лаги) получения валютной выручки и поступления ее на рынок увеличились, и ее эффекты оказались более растянутыми по времени, отметил Заботкин.

Кроме того, ЦБ заметил увеличение внутреннего спроса в России, который тоже подстегивает рост импорта, а значит и спроса на иностранную валюту. Рост внутреннего спроса для стабильной динамики курса должен быть соразмерен экспортным возможностям экономики, заявил Заботкин. Рисков финансовой стабильности Банк России сейчас не видит, добавил он.

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