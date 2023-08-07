Bloomberg: атаки на российские корабли спровоцировали рост цен на нефть

На рост стоимости нефтепродуктов значительное влияние оказали атаки на российские морские суда, пишет агентство. 4 августа из-за атаки морского дрона пробоину получил российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. В тот же день, по данным Минобороны России, ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами.

Bloomberg отмечает, что атаки на российские морские суда ставят под угрозу поставки не только нефтепродуктов, но и зерна, по Черному морю. На этот маршрут, по данным агентства, приходятся от 15% до 20% поставок нефти, которую ОПЕК+ ежедневно продает на мировых рынках.