Будет ли нефть Brent стоить выше 100 долларов в 2023 году

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в пятницу завершил очередное заседание без рекомендаций менять квоты добычи для стран-участниц альянса, контролирующего треть добычи и ⅔ запасов в мире. Следующее заседание альянса ОПЕК+, созданного в ноябре 2016 году по инициативе Саудовской Аравии и РФ на базе ОПЕК в расширенном составе, запланировано на 4 октября, сообщается в заявлении Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Альянс намерен и далее поддерживать стабильный мировой спрос и цены на нефть.

Комитет поблагодарил Россию за дополнительное добровольное сокращение экспорта — на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре и Саудовскую Аравию за снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки в июле и августе.

Это два из трех крупнейших в мире производителя нефти, за исключением США.

Когда нефть будет по 100 долларов за баррель?

Шесть недель назад цена Brent опускалась до 70 долларов за бочку, а в пятницу баррель европейского эталонного сорта нефти уже стоит выше 85 долларов. Рост почти на 20%. Также подорожал и американский эталон нефти West Texas Intermediate до 82,3 доллара.

В начале 2023 года швейцарский инвестиционный банк UBS прогнозировал, что стоимость нефти марки Brent во втором полугодии вырастет до $110 за баррель. При этом в середине мая UBS Group снизил прогноз до 95 долларов за баррель к концу года, а в июне и вовсе скорректировал декабрьский прогноз до 90 долларов.

Сокращение добычи ОПЕК+ и рост спроса со стороны крупных развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, приведут, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), к дефициту на мировом рынке углеводородов в третьем квартале этого года. Скорее всего нефть будет дорожать, но пока вряд ли достигнет 100 долларов за баррель. Причина — слабый рост на Западе, а также то, что при росте цены может увеличиться предложение. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

По данным Bloomberg, российские нефтяные компании готовятся увеличить добычу. Буровые установки в России увеличили производство — пробурено 14,7 тыс. км эксплуатационных скважин в России в январе-июне, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«В России в прошлом году был поставлен постсоветский рекорд бурения, и, учитывая новые данные, я ожидаю, что будет установлен новый максимум», — заявил Рональд Смит, аналитик по нефти и газу BCS Global Markets.

В прошлом году российская нефть Urals, основа экспорта, в это время стоила около 78,41 долларов за баррель, доллар на Мосбирже стоил 60 рублей, евро — 65. В этом году цена Urals упала на 20% и не дотягивает даже до 70 долларов за бочку, по данным Минфина. Год назад Россия получила рекордную экспортную выручку в долларах и евро, а в этом году — получает в юанях и в индийских рупиях при упавших поставках и ценах.

Это мешает подорожанию рубля — в пятницу евро превысил 105 и 106 рублей, доллар — 95 и 96 рублей.

«В то же время спрос в настоящее время очень высок. Аналитики оценивают мировое потребление в июле почти в 103 млн баррелей в сутки — рекордно высокий показатель», — отметил Ульрих Штефан, главный инвестиционный стратег Deutsche Bank. По его мнению, нефть будет дорожать.

Удивительно сильный экономический рост в США во втором квартале и меры экономического стимулирования, объявленные в Китае, также, вероятно, способствовали позитивному настроению среди сырьевых трейдеров. Я думаю, что нефтяной бычий настрой может продолжиться. Тем более, что Коммунистическая партия Китая призвала своих граждан больше выезжать за границу (стимулирование внутреннего и внешнего туризма), а США необходимо пополнить свои стратегические запасы сырой нефти. Ульрих Штефан главный инвестиционный стратег Deutsche Bank

Что поддержит спрос на нефть и рубль

1. Сокращение добычи. Снижение российского экспорта нефти составляет 0,5% в августе-сентябре всего мирового предложения. «На неэластичном рынке это значимая величина, которая подталкивает цены вверх», — считает Игорь Галактионов, эксперт «БКС Экспресс».

2. Высокий сезонный спрос на автомобильное топливо в США во время отпусков и низкие запасы нефти. По данным Минэнерго США, впервые в истории страны коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) упали за неделю сразу на 17 миллионов баррелей, или 3,7%, до 439,8 миллиона баррелей. Стратегические запасы США остаются на низком уровне 1988 года в 346,8 миллиона баррелей после решения президента США продавать нефть из запасов с 2021 года, чтобы сбить рекордные цены на бензин.

Интервенции США на мировом рынке нефти остановились, но запасы невыгодно пополнять при цене нефти выше 80 долларов за бочку.

3. Рост глобального туризма. Мировой туризм в 2023 году восстановится на 95% после пандемии благодаря Китаю, прогнозирует Всемирный совет по путешествиям и туризму (The World Travel & Tourism Council, WTTC). Китай открыл границы для туристов, стимулирует внутренний и внешний туризм: РФ и КНР с 1 августа ввели безвизовый режим для поездок россиян в Китай. Вклад сектора путешествий и туризма Китая в ВВП, по прогнозам, вырастет более чем на 150% в этом году, подсчитал WTTC.