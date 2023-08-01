В чем выгода России? В июле глобальные цены на нефть выросли на 15%
Резкий рост нефтяных котировок на глобальном рынке в июле пока оказывает ограниченное влияние на российскую экономику.
Резкий рост нефтяных котировок на глобальном рынке в июле пока оказывает ограниченное влияние на российскую экономику.
Июль оказался на редкость удачным месяцем для нефтяников. Биржевые котировки марки Brent выросли на 15%, до 85 долл. за баррель, стоимость российской Urals достигла 70 долл. за баррель, что существенно выше «потолка цен», установленного западными странами на уровне в 60 долл. за баррель.
«Черное золото» опять в цене благодаря совпадению целого ряда причин, считает доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Июльское повышение нефтяных котировок вызвано совокупностью сразу нескольких факторов, — объясняет эксперт. — Это и следствие сокращения добычи странами, входящими в альянс ОПЕК+, это и падение стратегических резервов США до минимальных за десятилетия уровней, это и растущее потребление энергоносителей в мире».
Наконец, это и санкции против России, повлекшие фактическое переконфигурирование глобального энергетического рынка. Разрыв устоявшихся транспортных, финансовых, страховых схем сделал дороже использование всей инфраструктуры поставок, что и отразилось на конечной цене.
Страны, входящие в ОПЕК+, действительно, стали не только декларировать, но и на деле снижать добычу до уровня согласованных квот. Таким образом, только за 2022 год их совокупная добыча сократилась на 2 млн баррелей в сутки, а уже в текущем году два лидера рынка, Россия и Саудовская Аравия, дополнительно сократили добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки.
Но это лишь тактические причины, оказавшие сиюминутное влияние на июльский рост нефтяных цен. Стратегические, долгосрочные причины куда глубже и мощнее.
«Фактически в мире идет война, связанная с коренным изменением рыночной конфигурации глобального энергетического рынка, — уверен Леонид Крутаков. — Примерно с 1984 года темпы потребления нефти в мире превышают темпы разведки новых месторождений, а в последнее время на хроническое недофинансирование мирового нефтедобывающего сектора наложилось растущее потребление в Индии и Китае, что в совокупности привело к глобальному дефициту и сформировало устойчивый долгосрочный растущий тренд на нефтяном рынке».
Власти США с помощью политических манипуляций могут на какое-то время развернуть движение цен и опустить котировки, но глобальная тенденция неизбежно возобладает. Июльский рост нефтяных цен является прорывом долгосрочного тренда на фоне конъюнктурных игр коллективного Запада.
Аналитики Goldman Sachs подтверждают — в июле был установлен рекорд по потреблению нефти в мире, средний ежесуточный расход сырья достиг 102,5 млн баррелей.
Россия, являясь одним из крупнейших участников глобального энергетического рынка, конечно, извлечет свои дивиденды от роста нефтяных котировок, но чтобы не «проесть» эти доходы, а максимизировать положительный эффект, нам нужно изменить модель экономики с рентной на производственную, считают эксперты.
«В советские времена внутреннее потребление нефти превышало экспорт, — напоминает Леонид Крутаков. — А сейчас мы превратились из страны потребителя в страну-экспортера, валютные доходы от внешних продаж стали основой внутренних доходов, а рубль стал производным инструментом, или деривативом, американского доллара. Отсюда и логика монетарных властей, направленная на слабый курс национальной валюты, ведь в этом случае проще наполнять бюджет. Поэтому высокие нефтяные цены, конечно, помогут сократить бюджетный дефицит, но существенного укрепления рубля ждать не стоит. Какие-то краткосрочные всплески могут быть, но до тех пор, пока мы не поменяем промышленную политику, не сфокусируемся на внутреннем производстве, тенденция на постепенное ослабление нашей национальной валюты будет сохраняться».