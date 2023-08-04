Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Перечень освобождаемых от уплаты налога был существенно расширен во время рассмотрения закона в Госдуме во втором чтении. К компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и плательщикам единого сельхозналога добавлены не выплачивавшие дивиденды застройщики, проблемные финансовые организации, а также предприятия, активно инвестировавшие и потому не имевшие выручки в 2018—2019 годах.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годах над аналогичным показателем за 2018−2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024-го, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, что введение налога приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд руб. Минфин России ожидает, что из топ-50 плательщиков налога на сверхприбыль 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых.