Правительство освободило часть компаний от налога на сверхприбыль

На заседании правительства 13 июля одобрены поправки, уточняющие перечень компаний, которые не будут уплачивать так называемый «налог на сверхприбыль», сообщила пресс-служба Минфина. Помимо компаний малого и среднего бизнеса, организаций — плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и добычи угля из состава плательщиков налога дополнительно исключаются:

Застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (те, кто не платил дивиденды в 2021—2022 годах);

Кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства;

Компании, которые в 2018-м и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Кроме того, предлагается установить, что компании, у которых прибыль в 2022 году снизилась более чем в два раза по сравнению с 2021-м и которые не выплачивали дивиденды в этих годах, платят налог на сверхприбыль, ограниченный 10% от прибыли 2022 года.

Меры по предупреждению банкротства банков могут осуществляться или собственниками банков самостоятельно, или с участием Банка России, или с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По состоянию на 1 июля 2023 года АСВ принимает участие в финансовом оздоровлении 13 банков, санация которых осуществляется с привлечением инвесторов. Согласно странице на сайте Банка России, на санации с участием ЦБ формально остаются Промсвязьбанк и «Траст».

Компания может не иметь выручки от реализации, но иметь прибыль — за счет внереализационных доходов, к которым, согласно Налоговому кодексу, относятся доходы от дивидендов, курсовой разницы, от сдачи в аренду и т. д.

13 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет, в первом чтении он был принят 28 июня. Дата второго чтения еще не назначена.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, в законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Налог не затронет компании, созданные после 2020 года, и компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021−2022 годы не превышает 1 млрд руб. Правительство сообщало, что налог должен принести в казну 300 млрд руб.