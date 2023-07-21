В России приняли закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний
Государственная дума в третьем чтении приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (так называемый windfall tax). Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Государственная дума в третьем чтении приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний (так называемый windfall tax). Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Поправки предполагают, что налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021−2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018—2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза — до 5%.
«Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер», — подчеркнули в Госдуме.
При этом ряд компаний будут освобождены от уплаты налога.
13 июля на заседании правительства был одобрен ряд поправок, уточняющих перечень компаний, которые не будут платить налог, писали «Ведомости». Было предложено, чтобы налог не платили еще три категории: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021—2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018—2019 гг..
Правительство внесло законопроект 7 июня. 28 июня поправки были поддержаны в первом чтении, а 19 июля — во втором.