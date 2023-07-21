В России приняли закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Поправки предполагают, что налог будет взиматься с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021−2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018—2019 гг. Ставка устанавливается в размере 10%, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в два раза — до 5%.

«Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер», — подчеркнули в Госдуме.

При этом ряд компаний будут освобождены от уплаты налога.

Речь идет о компаниях, добывающих нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающих предприятиях, производителях сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом. Не будут платить налог все участники реестра МСП и др.

13 июля на заседании правительства был одобрен ряд поправок, уточняющих перечень компаний, которые не будут платить налог, писали «Ведомости». Было предложено, чтобы налог не платили еще три категории: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии невыплаты ими дивидендов в 2021—2022 гг.), кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, а также компании, которые не имели выручки от реализации в 2018—2019 гг..

Правительство внесло законопроект 7 июня. 28 июня поправки были поддержаны в первом чтении, а 19 июля — во втором.