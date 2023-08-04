Курс доллара превысил 95 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. В 12:22 мск доллар стоил 95,13 рубля — на 15 копеек дороже, чем на закрытии торгов в четверг.

Затем рост доллара замедлился. По состоянию на 12:30 мск американская валюта торговалась по 94,9975 рубля, прибавляя в цене 0,01 рубля.

Курс евро в пятницу впервые с марта прошлого года поднялся выше 104 рублей.

По мнению эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, ключевым фактором для рубля остается динамика платежного баланса, которая «по-прежнему не создает надежных условий даже для сдерживания нисходящего движения российской валюты». Еще один эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер отметил, что российский рубль рухнул на годовые минимумы на фоне недостаточно решительного вмешательства регулятора.

Без жесткой позиции финансовых властей по вопросу безостановочной девальвации рубля волатильность и дальше будет толкать его на минимумы. Михаил Зельцер ​​​​​​​ эксперт «БКС Экспресс»

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков признал, что курс рубля пока обсуждать сложно. «Если потолок цен на российскую нефть будет устойчиво сломан, то приток валюты на внутренний рынок усилится, и перманентные спекулятивные попытки надавить на рубль прекратятся», — отметил он.