Киви-банк устранил проблемы, из-за которых ЦБ ограничил некоторые операции банка

Группа QIWI (в нее входит Киви-банк), комментируя понижение рейтинга агентством «Эксперт РА», заявила, что уже устранила проблемы, которые ранее выявил ЦБ и которые стали причиной введения ограничений со стороны регулятора, «например, незначительные неточности в документации некоторых операций», — отмечается в сообщении компании. «Компания остается финансово стабильной и прибыльной, несмотря на временные ограничения», — заявляет эмитент.

Во вторник, 1 августа, российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Киви-банка до уровня ruBBB-, прогноз по рейтингу изменен на развивающийся. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Также по рейтингу продлен статус «под наблюдением».

Понижение рейтинга обусловлено введением Банком России с 26 июля 2023 года ограничений на осуществление отдельных операций кредитной организации, связанных с QIWI кошельками. Из-за предписания ЦБ банк временно ограничил вывод средств физическими лицами с QIWI кошельков на банковские счета, а также на снятие наличных.

По мнению агентства, эти события могут оказать негативное влияние на стратегические перспективы его развития. При этом «Эксперт РА» отмечает адекватное качество активов, высокую операционную эффективность и комфортную ликвидную позицию банка. «Банк по-прежнему поддерживает высокие нормативы достаточности капитала и существенный буфер абсорбции убытков и при этом не использует регуляторные послабления, что позитивно оценивается агентством. Капитал кредитной организации за 2022 год за счет органической генерации вырос более чем в полтора раза», — отмечает агентство. Наибольшую часть доходов банка по-прежнему обеспечивают комиссии (прежде всего от переводов денежных средств), при этом в прошлом году существенную поддержку финансовому результату оказало получение доходов от купли-продажи иностранной валюты, а также увеличение чистых процентных доходов за счет роста процентных ставок на рынке.