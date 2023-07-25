Путин предупредил о рисках ускорения инфляции

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258949&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам президента, власти «видят основные риски для социально-экономического развития», недавно он обсуждал их с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. «Разделяю эти позиции. Один из этих рисков — это рост инфляции. Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», — сказал Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.

Глава государства призвал сохранить ценовую стабильность экономики и «обеспечить баланс спроса и предложения». Правительство для этого должно способствовать «максимальному расширению производства товаров и услуг, расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее».

Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Мы с председателем правительства говорили недавно — надеемся, будет больше двух. Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение. Владимир Путин президент России

Лидерами роста президент назвал обрабатывающую промышленность, строительство и розничную торговлю. Рост в этих отраслях, по его мнению, позитивно влияет на состояние рынка труда: безработица снизилась до 3,2%.

Реальные зарплаты впервые с 2018 года выросли «двузначными темпами»: в апреле — больше чем на 10%.

Президент призвал правительство исполнять цели по зарплатам среди бюджетников, чтобы не допустить «перетекания». «Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — добавил он. Глава государства также обратил внимание на сокращение дефицита бюджета, рост ненефтегазовых доходов и увеличение объемов банковского кредитования.

Центробанк ожидает по итогам года инфляцию на уровне 5−6,5%. Для возвращения ее к целевым 4% ЦБ не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки. Ранее в июле ставка была повышена с 7,5% до 8,5% годовых после длительной паузы.