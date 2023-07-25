Банки заработали 1,7 трлн рублей в первом полугодии

Российские банки заработали в первом полугодии 1,7 трлн руб. чистой прибыли, говорится в обзоре ЦБ: год назад у сектора был крупнейший за семь лет убыток в размере 1,5 трлн руб. В июне чистая прибыль банков достигла 314 млрд руб. (доходность на капитал 29,8%), что на 15% выше мая (273 млрд руб.).

Около половины июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки (153 млрд руб.) на фоне ослабления рубля (на 7% за месяц). Финансовый результат поддержали также доходы от ценных бумаг (около 30 млрд руб.) и дивиденды от «дочек» (порядка 33 млрд руб.).

Но без разовых факторов основная прибыль в июне снизилась до 125 млрд руб. с 250 млрд руб. в мае. ЦБ связывает это с ожидаемым ростом отчислений в резервы по кредитам компаниям и прочим активам до 204 млрд руб. (+108 млрд руб. к маю). Стоимость риска по корпоративным кредитам в июне (1,1%) соответствует среднему историческому значению (1−1,5%) и прогнозным оценкам Банка России, говорится в обзоре. Данные по уровню просрочки ЦБ раскроет позже, но в регуляторе не ожидают заметного ухудшения показателей, так как по балансу видно, что просроченная задолженность в рознице выросла незначительно (+0,1%, или +1,7 млрд руб.), а по корпоративному снизилась (на 1,2%, или 37 млрд руб.).

Балансовый капитал сектора вырос на 324 млрд руб. и достиг 12,8 трлн руб. за счет прибыли, а также докапитализации отдельных банков (около 100 млрд руб.), преимущественно путем проведения допэмиссии, пишет ЦБ. В июне допэмиссию провел ВТБ, собрав 93,4 млрд руб. Рост балансового капитала сдерживался отрицательной переоценкой субординированных инструментов (около 43 млрд руб.) и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости (27 млрд руб.) на фоне ослабления курса рубля, а также выплатой дивидендов (-31 млрд руб.).

Кредиты и депозиты

Корпоративное кредитование выросло в июне на 1,3%, или 803 млрд руб., что выше среднего месячного темпа «эталонного» 2021 г. (+0,9%). Портфель достиг 65,3 трлн руб. Увеличились при этом только кредиты в рублях (на 1,8%, или 960 млрд руб.), дополнительным фактором роста которых стала продолжающаяся конвертация займов валют недружественных стран: ЦБ оценивает сумму в около $1 млрд. Это привело к умеренному сокращению валютного портфеля на 1,5%, или $1,9 млрд.

Динамика выдач ипотеки ускорилась до 2,5% с 2,2% в мае и оказалась максимальной с декабря 2022 г. (3,3%). Основным драйвером стала рыночная ипотека: выдачи выросли на 11%, до 307 млрд руб. с 277 млрд руб. в мае. Ипотека с господдержкой увеличилась на умеренные 6%, до 321 млрд руб. против майских 307 млрд руб. Перераспределение спроса на вторичный рынок ЦБ связывает с опережающим ростом цен на первичном, что вместе с возможностью купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью может делать «вторичку» привлекательнее. Дополнительно на первичку, полагает ЦБ, влияет ужесточение регулирования с начала июня.

В частности, теперь от банков требуется выдавать кредиты с первоначальным взносом не менее 20%, если они не хотят применять надбавки по капиталу к льготным займам.

Потребительское необеспеченное кредитование в июне выросло на 1,6% против 1,7% в мае. Но ЦБ ждет охлаждения рынка — с начала июля ужесточились прямые лимиты на выдачи ссуд заемщикам с предельным показателем долговой нагрузкой (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам). В III квартале доля кредитов заемщикам с ПДН выше 80% не должна превышать 20% выдач, а кредитов сроком более пяти лет — 5%.

Средства компаний в банках в июне сократились на 1%, или 473 млрд руб., до 46,6 трлн руб. ЦБ это связывает со снижением валютных остатков на 3,1% ($3,6 млрд 289 млрд руб. в рублевом эквиваленте). Средства в рублях также снизились, но в меньшей степени (на 185 млрд руб., или 0,5%). Среди основных причин оттока Банк России выделяет снижение нефтегазовых доходов и налоговые выплаты.