«Юань продолжает забирать долю рынка доллара и евро»: что говорят эксперты

Вклады в юанях начали быстро расти год назад после введения ограничений на снятие долларов и евро с валютных вкладов. Раньше юани были экзотикой для россиян, а к 1 июня 2023 года, по данным ЦБ РФ, из общей суммы вкладов на 38,4 трлн рублей на банковских счетах населения в юанях хранилось 384 млрд рублей в эквиваленте, 3,6 трлн рублей в валюте, которую пока нельзя снять без потерь (на сумму вклада свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте выдача в рублях по курсу ЦБ, согласно условиям регулятора).

Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях, но пока эта практика не очень распространена, пока вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объема средств физических лиц в банках. Эльвира Набиуллина председатель Банка России

Рубль или юань

Доллары и евро традиционно являлись для россиян валютами, используемыми в качестве убежища для сбережений, но теперь все изменилось. В прошлом году ожидалось, что появятся новые санкции против Национального клирингового центра (НКЦ) Московской биржи, который проводит расчеты для инвесторов по операциям на фондовом и валютном рынках. В случае ввода санкций ЕС и США против НКЦ все безналичные расчеты по сделкам с долларами и евро прекратились для всех — и компаний-импортеров, и экспортеров, и банков, и граждан. Не было бы биржевых курсов доллара и евро, по которым ЦБ РФ рассчитывает официальные курсы этих валют.

Ситуация была непредсказуемая — на нелегальном рынке эти валюты могли стоить дорого в случае панического спроса на них, а могли и вообще ничего не стоить, так как упал турпоток из РФ на зарубежные курорты, а желающие вывести капитал, уже вывели, что ударило по популярности этих валют.

Тогда доллар и евро подешевели на Мосбирже до своих исторических минимумов. Сейчас американская и европейская валюты вернулись на уровни 2022 года, но сохраняются ограничения ЦБ на вклады в долларах и евро, хранить их неудобно, переводить сложно.

Рубль

Эксперты часто описывают динамику курса рубля за прошедший год словом «кульбиты». Так, доллар упал с мартовского исторического максимума в 122 рубля до почти 50 рублей в конце июня 2022 года, а евро подешевел со 133 рублей до 50 рублей, юань же с почти 25 рублей подешевел до 7,7 рублей.

Отличительные события прошлого года — доллар на Мосбирже иногда стоил дороже евро, а объем дневных биржевых торгов с юанем в августе впервые превысил дневную сумму сделок с долларом в России. Евро традиционно стоит дороже доллара, а в прошлом году и на мировых рынках доллар становился дороже евро впервые за 20 лет.

Доходности по вкладам с рублем тоже резко менялись — от 7% до 20% годовых и обратно до 7−8%, инфляция тоже резко выросла почти до 18%, по данным ЦБ, а по некоторым товарам на десятки процентов. Но с начала года ставки стали выше инфляции и в итоге рублевые вклады смогли сохранить свою привлекательность. Недостаток рублевых вкладов — высокий риск обесценивания сбережений.

Например, в последние месяцы — рубль подешевел, импортные товары подорожали, а за ними и остальные товары. А Банк России не влияет напрямую на курс рубля. Регулятор лишь может повысить ставки, чтобы кредиты подорожали, а население больше копило, чем тратило, что снизит спрос и замедлит рост цен.

Юань

Доходность по вкладам в юанях в российских банках в среднем не превышает 4%. Китайская валюта дороже рубля и повторяет изменения стоимости доллара, евро к российской валюте, но имеет еще одно преимущество — безрисковые обменные операции и господдержку. Курс китайской валюты поддерживают китайские власти и в стране, и на международном рынке. Например, юань с начала года на международном рынке подешевел к доллару более чем на 4%, с 6,7 до почти 7,3 юаня за доллар.

Но после того, как крупнейшие государственные банки Китая начали продавать доллары США на бирже в Гонконге для покупки юаней на спотовом рынке с немедленной поставкой, курс юаня укрепился почти на 1%. Центральный банк Китая одновременно объявил о смягчении правила трансграничного финансирования, чтобы китайским компаниям было легче привлекать средства на зарубежных рынках и ослабить обесценивание юаня. К 13:00 мск 24 июля на международном рынке за доллар давали 7,2 юаня, а в это время китайская валюта на Московской бирже стоила 12,5 рубля, согласно данным торгов.

Что будет с юанем

Как ни странно, курс китайской валюты более предсказуемый, чем российской. В комментариях большинства аналитиков на вопрос, что ждет рубль, один ответ — скорее рубль будет падать: доллар дешевле 80 рублей невыгоден для российской экономики. А 80−90 — оптимален, заявлял в июне первый вице-премьер Андрей Белоусов. Причем этот процесс определяется лишь товарными потоками, утверждают в ЦБ РФ. Если размер экспортной выручки будет больше спроса импортеров и населения на валюту в стране, то рубль укрепится.

Китай приступил к массированным интервенциям против доллара в пользу юаня с октября 2022 года. «У него в арсенале есть резервы, которые покрывают сразу несколько кризисных сценариев, а также проверенные инструменты немонетарного характера. Ослабление юаня пока не носит неотвратимого характера: в паре с долларом он движется внутри своего исторического коридора 6,3−7,2», — отмечается в комментарии «БКС».

Сообщается, что одной из целей недавнего визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай было обсуждние валютных интервенций КНР против доллара, взаимную торговлю.

В это время доллар на мировых рынках к основным валютам начал дешеветь, а юань — дорожать.

Отношения КНР и США похожи на противостояние Японии и США в 1980-х годах, когда японские товары при поддержки слабой иены вытесняли американские с их домашнего рынка. Тогда США закрывали через заградительные пошлины рынки для японских производителей и девальвировали доллар, чтобы курс йена-доллар был невыгоден для японских поставок в Америку.

Постепенное снижение валюты производителя товаров, повышает доходы местных поставщиков — будь то японские, российские или китайские компании. При конвертации прибыли, заработанной за рубежом, получается больше доходов в местной дешевеющей валюте на родине, — больше прибыли в юанях или йенах. Например, российские экспортеры довольны упавшим курсом рубля до 90 рублей за доллар. При курсе 70 рублей за доллар металлургам было очень тяжело — рублевые доходы упали из-за подешевевшего доллара в РФ, да еще вместо закрывшихся европейских рынков надо было искать новых покупателей в Юго-Восточной Азии, предлагая скидки на свою продукцию. Поэтому они публично просили правительство остановить неконтролируемое укрепления рубля в 2022 году.

Сейчас Китай входит в число двух крупнейших держателей долга США наряду с Японией, и в Пекине надеются, что президент Байден не объявит дефолт. США по-прежнему остаются крупнейшим партнером Китая с рекордным торговым оборотом почти в 700 млрд долларов. При этом китайских товаров больше поставляется в США, чем американских в КНР, согласно данным министерства финансов и торговли США. В прошлом году дефицит торговли вырос на 8% до нового рекорда — в США поставлено товаров из Китая на 382,9 млрд долларов больше, чем из США на китайский рынок.

Поэтому Минфин США заинтересован, чтобы юань не дешевел к доллару, Китай продолжал бы покупать казначейские облигации США, и покупал бы больше американских товаров.

Что говорят эксперты

Что касается того, что юань в РФ не дешевеет к рублю, хотя должен был бы. Дело также в том, что рублю по сути не дают возможность дорожать к другим валютам и к юаню тоже. Очевидно, что удешевление рубля облегчает вопросы финансирования бюджета и неудорожание к юаню также позволяет более эффективно капитализировать экспортную выручку в больший рублевый эквивалент. Тем более, что последние пять лет у нас с Китаем положительный торговый баланс, т.е. явление носит довольно устойчивый характер. Анна Танасова эксперт Института энергетики и финансов

«При всей важности расширения торговли в юанях, нам необходимо продвигать и рубль во взаимных расчетах с Китаем. Чтобы не было перекосов с курсами важно иметь в виду, что двустороннее сальдо должно быть сбалансированным, иначе может накапливаться неиспользуемый остаток в соответствующей валюте. Это сбалансирует как товарный, так и валютный рынок», — пояснила экономист.

Популярность юаня на внешних рынках — офшорных валютных и страновых — растет. Растут переводы в юанях.

«В целом расширение использования национальной валюты во внешней торговле неизбежно будет формировать офшорную торговлю этой валютой. Оказывать влияние на курс на офшорных рынках сложнее, чем на национальном рынке. Такие риски нам также необходимо учитывать», — отметила Анна Танасова.

Кроме того, необходимо принимать во внимание, что дружественные сегодня страны по различным причинам могут в будущем изменить свои позиции, и к этому мы также должны быть готовы. Анна Танасова эксперт Института энергетики и финансов

«Юань продолжает постепенно забирать долю рынка у доллара и евро. Его доля в биржевом обороте выросла и уже составляет 39,2%. Доля юаня в экспорте выросла с 18% до 23%, в импорте — с 27% до 31%», — пояснил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

Но, несмотря на рост расчетов в юане наблюдается их дефицит на российском рынке. Банк России, комментируя эту ситуацию, отметил, что причина кроется в том, что часть полученных российскими компаниями юаней остается на зарубежных счетах, а не размещается в локальных инструментах. Тем не менее, ввиду проблем в хранении и ведении расчетов в долларах и евро использование юаня очевидно будет продолжать расти, так как альтернатив попросту нет. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

«Для Китая сейчас хороший момент усилить роль юаня на мировом рынке, пользуясь тем, что привлечение долларов сейчас обходится дорого из-за высокой ставки Федеральной резервной системы. Скорее всего именно это обстоятельство и стало причиной поддержки курса юаня правительством Китая, когда он начал приближаться к локальным минимумам по отношению к доллару, несмотря на то, что слабый юань выгоден Китаю, так как делает его товары более конкурентноспособными на мировом рынке», — отметил Сергей Попов.