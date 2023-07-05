Евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года
Евро на Московской бирже подорожал почти на 2 рубля, превысив 99 рублей впервые с кризисного марта 2022 года. Доллар торгуется вблизи отметки 91 рубль, также обновляя максимум больше чем за год.
Евро на Московской бирже подорожал почти на 2 рубля, превысив 99 рублей впервые с кризисного марта 2022 года. Доллар торгуется вблизи отметки 91 рубль, также обновляя максимум больше чем за год.
Евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с кризисного марта 2022 года. На торгах в среду курс поднимался до 99,15 рубля — это на 1,91 рубля дороже, чем на закрытии торгов во вторник. По состоянию на 15:31 мск евро торговался по 99,03 рубля, дорожая на 1,79 рубля.
Доллар в то же время стоил 90,98 рубля — на 1,73 рубля дороже, чем на закрытии торгов накануне. Это также максимальный уровень с марта 2022 года.
Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила накануне первый зампред Банка России Ксения Юдаева. «Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — сказала она. Юдаева связала сокращение сальдо торгового баланса со снижением экспортной выручки из-за дешевеющего сырья и одновременным восстановлением импорта на фоне роста экономики.
Зампред ЦБ признала «более существенное влияние налоговых периодов» на курс рубля. Но подчеркнула: «О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится».
Заметное ослабление рубля началось после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который объявил «марш справедливости» на Москву, но до столицы так и не дошел.
По его слова, также вырос объем снятия наличных рублей, что косвенно говорит о желании людей купить за наличные иностранную валюту, которая традиционно рассматривается как защита от потрясений.
Дальнейший рост неопределенности — это сигнал для населения и бизнеса быть менее чувствительными к курсу и далее выводить валютные сбережения на зарубежные счета, отмечали после мятежа аналитики «Локо-Инвест Управление Активами». «Спрос на валюту предъявляют и уехавшие из страны, но работающие удаленно россияне, а рост цен на билеты в выходные — свидетельство того, что желающие уехать остаются, то есть остается и этот фактор спроса на валюту», — указывали эксперты.