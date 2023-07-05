Евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года

Евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с кризисного марта 2022 года. На торгах в среду курс поднимался до 99,15 рубля — это на 1,91 рубля дороже, чем на закрытии торгов во вторник. По состоянию на 15:31 мск евро торговался по 99,03 рубля, дорожая на 1,79 рубля.

Доллар в то же время стоил 90,98 рубля — на 1,73 рубля дороже, чем на закрытии торгов накануне. Это также максимальный уровень с марта 2022 года.

Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила накануне первый зампред Банка России Ксения Юдаева. «Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — сказала она. Юдаева связала сокращение сальдо торгового баланса со снижением экспортной выручки из-за дешевеющего сырья и одновременным восстановлением импорта на фоне роста экономики.

Зампред ЦБ признала «более существенное влияние налоговых периодов» на курс рубля. Но подчеркнула: «О каких-то рисках финансовой стабильности, дополнительных к тому, что были все предыдущее время, сейчас говорить не приходится».

Заметное ослабление рубля началось после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который объявил «марш справедливости» на Москву, но до столицы так и не дошел.

Нервозность из-за событий 23−24 июня отразилась на поведении населения, которое создало дополнительный спрос на валюту, пояснял Forbes старший экономист инвестиционного банка Синара Сергей Коныгин.

По его слова, также вырос объем снятия наличных рублей, что косвенно говорит о желании людей купить за наличные иностранную валюту, которая традиционно рассматривается как защита от потрясений.