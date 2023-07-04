Кто поделится прибылью в июле?

В июле продолжается «сбор урожая»: в этом месяце 47 российских компаний заплатят дивиденды, сообщила создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. Топ-10 крупных компаний, которые заплатят дивиденды в июле:
Большая часть крупных компаний уже выплатили дивиденды в течение года, поэтому сейчас их дивиденды достаточно низкие. Компании 3-го эшелона также выплачивают дивиденды, их доходность порой бывает выше. Однако, цены акций 3-го эшелона после выплаты дивидендов восстанавливаются дольше, поэтому мы рекомендуем быть осторожными с ними. Кроме того, такие акции бывает сложнее продать по выгодной цене из-за невысокого спроса и из-за низкой ликвидности.
Дивидендный сезон подходит к концу, а это значит, что пришло время следить за компаниями, которые выплачивают дивиденды ежеквартально.
Также самое время начать прогнозировать будущие дивиденды за этот год, и уже сейчас постепенно начать готовить портфель к следующему году.
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