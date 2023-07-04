Кто поделится прибылью в июле?

В июле продолжается «сбор урожая»: в этом месяце 47 российских компаний заплатят дивиденды, сообщила создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. Топ-10 крупных компаний, которые заплатят дивиденды в июле:

Дивиденды «Башнефть» по привилегированным акциям (АП) (# BANEP ) обеспечат доходность в размере 12,15% годовых.

«Транснефть» ( #TRNFP) — 11,91%

«ЛСР» ( #LSRG) — 9,62%

НМТП (#NMTP) — 8,4%

«Казаньоргсинтез» (# KZOS ) — 7,81%

«РусГидро» ( #HYDR) — 5,87%

«Татнефть» АП ( #TATNP) — 5,56%

«Роснефть» (#ROSN) — 3,76%

«ФосАгро» ( #PHOR) — 3,66%

«Сургутнефтегаз» АП ( #SNGSP) — 2,86%

Большая часть крупных компаний уже выплатили дивиденды в течение года, поэтому сейчас их дивиденды достаточно низкие. Компании 3-го эшелона также выплачивают дивиденды, их доходность порой бывает выше. Однако, цены акций 3-го эшелона после выплаты дивидендов восстанавливаются дольше, поэтому мы рекомендуем быть осторожными с ними. Кроме того, такие акции бывает сложнее продать по выгодной цене из-за невысокого спроса и из-за низкой ликвидности.

Дивидендный сезон подходит к концу, а это значит, что пришло время следить за компаниями, которые выплачивают дивиденды ежеквартально.

Также самое время начать прогнозировать будущие дивиденды за этот год, и уже сейчас постепенно начать готовить портфель к следующему году.