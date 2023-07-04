19:16 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Кто поделится прибылью в июле?

Большинство компаний уже выплатили дивиденды за 2022 год к июлю. Сейчас компании плавно переходят к выплатам для акционеров за первый квартал 2023 из прибыли, которую заработали в первом квартале года. Экономист Ольга Гогаладзе назвала акции, по которым планируются выплаты акционерам в июле.

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Источник: Freepik

В июле продолжается «сбор урожая»: в этом месяце 47 российских компаний заплатят дивиденды, сообщила создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. Топ-10 крупных компаний, которые заплатят дивиденды в июле:

  • Дивиденды «Башнефть» по привилегированным акциям (АП) (#BANEP) обеспечат доходность в размере 12,15% годовых.
  • «Транснефть» (#TRNFP) — 11,91%
  • «ЛСР» (#LSRG) — 9,62%
  • НМТП (#NMTP) — 8,4%
  • «Казаньоргсинтез» (#KZOS) — 7,81%
  • «РусГидро» (#HYDR) — 5,87%
  • «Татнефть» АП (#TATNP) — 5,56%
  • «Роснефть» (#ROSN) — 3,76%
  • «ФосАгро» (#PHOR) — 3,66%
  • «Сургутнефтегаз» АП (#SNGSP) — 2,86%

Большая часть крупных компаний уже выплатили дивиденды в течение года, поэтому сейчас их дивиденды достаточно низкие. Компании 3-го эшелона также выплачивают дивиденды, их доходность порой бывает выше. Однако, цены акций 3-го эшелона после выплаты дивидендов восстанавливаются дольше, поэтому мы рекомендуем быть осторожными с ними. Кроме того, такие акции бывает сложнее продать по выгодной цене из-за невысокого спроса и из-за низкой ликвидности.

Дивидендный сезон подходит к концу, а это значит, что пришло время следить за компаниями, которые выплачивают дивиденды ежеквартально.

Также самое время начать прогнозировать будущие дивиденды за этот год, и уже сейчас постепенно начать готовить портфель к следующему году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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