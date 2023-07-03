Главные события на финансовых рынках 3−7 июля

На первой неделе июля инвесторов ждут сразу несколько новых размещений — понедельник начнется с торгов акциями новой компании на публичном рынке. «СмартТехГрупп» (CarMoney) разместит акции на Мосбирже в рамках процедуры прямого листинга. Кроме того, Московская биржа допустит к торгам два новых выпуска замещающих облигаций «ФосАгро» в долларах с погашением в 2025 и 2028 годах.

Будет опубликован ряд важных данных — индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе услуг за июнь, данные по недельной инфляции в стране, отчет по нефтегазовым доходам в июне и сумма валютных интервенций по бюджетному правилу. В четверг и пятницу пройдет Финансовый конгресс Банка России, посвященный актуальным вопросам развития финансовой системы. На нем представители финансового сектора обсудят структурную перестройку экономики и финансовых рынков. Вероятно, прозвучат заявления о новых сделках и инструментах на рынке.

Макроданные ждут и американский рынок — во вторник будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, средняя почасовая заработная плата и уровень безработицы в США за июнь.

Для дивидендных инвесторов будут интересны следующие даты и события. Среда, 5 июля, — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ЛСР за 2022 год, четверг, 6 июля, — дивиденды «Газпром нефти» и ОГК-2 за 2022 год. Пятница, 7 июля, — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2023 года для тех, кто верит в «INARCTICA» и «ФосАгро», а также тех, кто рассчитывает получить выплаты за 2022 год от НКНХ, «Казаньоргсинтеза» и «Роснефти».