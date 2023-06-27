Эксперты назвали 5 причин потерь инвесторов на рынке США

Неопределенность нависла над фондовым рынком США и может привести к значительной распродаже американских акций и бегству инвесторов в безопасные активы, следует из комментариев аналитиков.

Индекс «страха инвесторов» — индекс волатильности Volatility index (VIX), разработанный Чикагской биржей опционов (CBOE) в 1993 году, подскочил в понедельник почти на 8%.

Это означает, что трейдеры ожидают большие колебания цен акций 500 крупнейших компаний США в ближайший месяц.

Центробанки крупнейших западных экономик — Великобритании, ЕС и США, повышают ставки, что увеличивает расходы на обслуживание не только их госдолга, превышающего размеры национальных экономик, но и банков, бизнеса. Это уже привело к банкротству ряда ключевых секторальных банков США.

«Повышенная неопределенность часто приводит к негативному влиянию на рыночный риск», — заявил MarketWatch Нил Уилсон, главный рыночный аналитик Finalto.

К потерям инвесторов на рынке США могут привести пять основных причин

1. Политические распри. «Внутренняя политика США стала очередным черным лебедем», — отметил инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. Палата представителей США проголосовала за передачу двух статей об импичменте Джо Байдена в комитет по нацбезопасности и судебный комитет, который инициировали в Республиканской партии. «Конгрессмены отказались рассматривать импичмент в ускоренном режиме, но начали расследование. Президента обвинили в злоупотреблении властью и неисполнении служебных обязанностей», — перечислил Евгений Коган.

Резолюция об импичменте действующего президента США Джо Байдена стала самым популярным документом на сайте конгресса, заявила автор законопроекта, член палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

На прошлой неделе сын президента США — Хантер Байден заключил сделку с американской прокуратурой и признал себя виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружии, чтобы снять более тяжелые обвинения, связанные с наркотиками и коррупцией.

Тем временем, Демократическая партия пытается привлечь к уголовной ответственности Дональда Трампа, одного из ключевых кандидатов в президенты США.

Междоусобица, возможно, не обрушит рынки, но испортит инвестиционный климат. Евгений Коган

2. Падение корпоративных прибылей. Ожидается, что корпоративная прибыль во втором квартале станет самым большим падением с начала пандемии — 6,5%, прогнозирует MarketWatch и отраслевые статистические компании. Этот прогноз опубликован, когда не успели все крупнейшие 500 компаний США из индекса S&P 500 отчитаться за первый квартал, который экономисты уже называли худшим со времен пандемии — снижение прибыли компаний индекса S&P 500 на 7%. Индекс PMI, отражающий экономическую активность в производственном секторе США, в июне снизился до 46,3 с 48,4 месяцем ранее (значение индекса выше 50 — указывает на рост, ниже 50 — на спад).

3. Инверсия кривой доходности в США и ЕС за последний месяц увеличилась более чем на 69%, что говорит о повышении вероятности рецессии (падение экономики два квартала подряд): ставки по краткосрочным займам выше, чем по долгосрочным. В здоровой экономике — долгосрочные облигации должны приносить большую доходность (стоить на биржевом рынке меньше), чем краткосрочные. Чем больше срок займа, тем выше риск — выше доходность, поскольку за долгое время выше вероятность негативных событий (кризис, банкротство заемщика-эмитента облигаций и т. д. ).

«Кривые доходности гособлигаций остаются перевернутыми как в США, так и в Еврозоне, а это означает, что доходность краткосрочных облигаций выше, чем доходность долгосрочных (инверсия), что не является нормой», — отмечает Deutsche Bank.

4. Повышение ставок в США подрывает стимул инвесторов владеть акциями американских компаний. Вклады, государственные облигации США, по оценкам аналитиков, принесут на горизонте трех месяцев такую ​​же доходность, как и более рискованные облигации и акции компаний — около 5,3%.

5. Представители Федеральной резервной системы США, играющей роль Центробанка крупнейшей экономики мира, еще раз подчеркнули, что для снижения инфляции с 4% до целевого уровня в 2% потребуется дополнительное повышение процентных ставок — выше уровня 5−5,25%.

«В начале мая дальнейшее повышение процентной ставки ФРС все еще исключалось на фьючерсных рынках (контракты на изменение ставки), и предполагалось более трех снижений процентной ставки на вторую половину года», — уточняется в комментарии Deutsche Bank.

Экономика США уже пережила падение экономики два квартала подряд, а экономика ЕС только вступила в рецессию, которая умышленно создается регуляторами, чтобы сократить потребительские расходы и спрос, который помогает росту цен.

Такая политика ведет к падению доходов компаний ретейла, напрямую зависящих от потребителей, и далее по спирали до крупных энергетитических и промышленных компаний.

Дальнейшее повышение ставки ФРС теперь кажется почти неизбежным, а первое снижение ставки вряд ли последует до 2024 года. Для Европейского центрального банка фьючерсные рынки видят еще два повышения процентной ставки и первое снижение на несколько месяцев позже, чем в США. Deutsche Bank

«Проблемы с запредельными процентным ставками в США и, тем более — в Европе, где инфляционные процессы лишь начинаются, которые по сути делают невозможным финансирование стартапов, а значит, лишают мировую экономику “свежей крови” — никуда не делись», — подчеркнул Владимир Рожанковский, автор канала УспешныйПортфельщикСОпытом.

«Большинство экономистов прогнозируют сохранение феномена реверсивной кривой доходности американских облигаций — что всегда рассматривается ранний знак неизбежности рецессии, — пояснил он. — Некоторые аналитики крупных банков указали, что ввиду неизбежности рецессии в США по причине постоянно меняющейся конфигурации мира, дипломатических войн, продолжающихся логистических проблем и новых санкций, ограничивающих товарооборот между странами — с точки зрения шансов нынешней администрации Белого дома на переизбрание было бы выгодно войти в рецессию как можно быстрее, поскольку средняя продолжительность рецессии — не более года».

Очередные президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года, а перед этим пройдут избирательные кампании. «Исторические данные свидетельствуют о том, что рецессия во второй половине 2023 года, вероятно, будет менее разрушительной для перспектив переизбрания президента, чем рецессия в первой половине 2024 года», — сказал Ларри Бартельс, изучающий пересечение политики и экономики в Университете Вандербильта.

Судя по всему, процесс этот затягивается неопределённостью поступающих сигналов о будущей монетарной политике от ФРС и, возможно, будет буксовать вплоть до конца осени — а это будет означать рост недовольства американцев как раз в канун начала президентских кампаний. Владимир Рожанковский