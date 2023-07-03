«ИНАРКТИКА» тралит рынок. Как buyback подогрел котировки компании

На фоне инвестиционной программы и сохранения выплат дивидендов новость может поддержать котировки компании на более длинном горизонте, считает Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Выкуп оплатит «дочка»

В заявлении компании говорится, что выкуп будет проведен дочерней компанией ООО «ИНАРКТИКА СЗ» на общую сумму менее чем 1 млрд рублей. Выкупленные акции нужны компании для общих корпоративных целей, в том числе программы мотивации менеджмента. Какая именно доля будет выкупаться, не раскрывается.

Исходя из котировок на рынке, рыбопромышленный холдинг может выкупить либо около 2% своих акций, либо весомую долю free float. Ранее доля ценных бумаг в свободном обращении оценивалась в 14%.

Сокращение числа акций, с учетом изначально низкого показателя free float, а также повышение ликвидности уже подогрели котировки компании. При этом если акции будут переданы менеджменту в качестве программы мотивации, а не погашены, то buyback не повлияет на размер прибыли и дивиденда на акцию.

«ИНАРКТИКА» путается в водорослях

Компания специализируется на выращивании и продаже лосося и морской форели в России. Холдинг оперирует 12 площадками в Баренцевом море и Карелии по выращиванию атлантического лосося и форели. Компания не раскрывает годовую отчетность с 2022 года, однако консолидированная выручка, по данным эмитента, оценивается в 15,9 млрд рублей. В течение всего 2023 года «ИНАРКТИКА» занималась развитием производства на внутреннем рынке: компания приобрела рыбоводный завод в Нижегородской области, два рыбоводных предприятия в Калужской области, а также получила контроль над Архангельским водорослевым комбинатом.

Компания платит дивиденды, по итогам первого квартала 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить акционерам по 10 рублей на одну обыкновенную акцию, что соответствует около 1,6% доходности.

Реестр будет закрыт в начале июля 2023 года, дедлайн приобретения бумаги для получения дивидендов намечен на 7 июля 2023 года.

Buyback уже собирает улов

На фоне позитивных новостей ценные бумаги компании в моменте росли с 603 до 645 рублей за акцию 26 июня, однако затем скорректировались до 634 рублей за акцию на 30 июня. В случае если компания справится с инвестиционной программой и твердо займет свою нишу на внутреннем рынке, к 2025 году есть вероятность роста финансовых показателей более чем в два раза.