Акции финтех-сервиса CarMoney начнут торговаться на Мосбирже

Материнская компания финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани»), ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ), проведет прямой листинг на Мосбирже вместо первичного публичного размещения (IPO). Об этом компания заявила в пресс-релизе. Площадка планирует начать торги бумагами СТГ с 3 июля 2023 г. под тикером CARM. Организатором размещения выступает АО ИФК «Солид».

В ходе листинга будут размещены акции двух акционеров компании на общую сумму 600 млн руб. Бумаги для этого предоставят Антон Зиновьев (основатель) и Сергей Ситников (акционер), уточнил «Ведомостям» представитель компании. Также после листинга планируется выпуск допэмиссии на сумму 600 млн руб.

Free-float (доля акций в свободном обращении) компании в случае реализации всего объема, выпуска допэмиссии суммарно с учетом долей текущих миноритарных акционеров может составить около 20%.

Привлеченные средства компания будет использовать для увеличения объема кредитования.

Собеседник «Ведомостей» из российского брокера рассказал, что с учетом ожидаемого поступления средств в капитал, компания оценивается в 7,9 млрд руб.

Классического сбора заявок не будет, акционеры дадут в долг свои акции специальной подконтрольной структуре, которая выставит акции в биржевой стакан и продаст их, объяснил «Ведомостям» представитель компании. Продажа будет происходить по методу «лесенки», то есть на каждой ступени объем акций и их цена будут увеличиваться. С помощью этой техники инвесторы, которые будут участвовать на ранних стадиях, смогут более выгодно купить акции, чем на последующих этапах. В то же время это позволит не продать все акции по нижней границе. О параметрах «лесенки» СТГ объявит позже.

Вырученные с продажи акций деньги будут аккумулироваться у специальной структуры, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Для того, чтобы деньги попали в капитал, эмитент выпустит допэмиссию, которую спецструктура выкупит за деньги, привлеченные в ходе прямого листинга. После этого она вернет акционерам бумаги, которые брала в долг. Таким образом, будет реализован так называемый кэш-ин, то есть акционеры не получат средств, а помогут через свои бумаги привлечь деньги в компанию.

В дальнейшем у них будет право продать на бирже в совокупности не более 6% своих акций.

СТГ планирует увеличить размер регуляторного капитала и продемонстрировать рынку возможности кратного роста, поэтому использует процедуру прямого листинга, объясняет Зиновьев в пресс-релизе. По его словам, торгующиеся компании сейчас имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 г., что создает инвесторам дополнительные возможности. Небольшой объем привлеченных средств, по словам Зиновьева, позволит компании успешно реализовать стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке, резюмировал он.

Кредитные организации законодательно ограничены в объемах выдаваемых в кредит (заём) средств размером собственного (регуляторного) капитала, объяснил «Ведомостям» представитель компании. В сегменте МФО существует норматив достаточности собственных средств (НМФК1). Он гарантирует, что организация «заморозила» на своих счетах определенную сумму собственных средств, которые смогут обеспечить покрытие любых потенциальных финансовых потерь. При расчете норматива не учитывается долговой капитал — кредитные линии, облигационные и инвестиционные займы. По сути, единственным фактором, сдерживающим кратный рост финтех-сервиса CarMoney, является необходимость увеличения собственного акционерного капитала, рассуждает представитель. Публичное размещение позволяет решить этот вопрос.

Средства, поступившие в ходе размещения, будут учитываться в капитале и позволят реализовать потенциал компании в имеющейся емкости рынка, кратно увеличив объемы выдачи займов.

Прямой листинг позволяет владельцам акций продавать их напрямую произвольному числу новых инвесторов, не прибегая к услугам андеррайтеров, объясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. При этом цена размещения определяется не путем изучения спроса крупных клиентов андеррайтеров, а непосредственно на рынке. К прямому листингу чаще прибегают компании, которые считаются лидерами рыночных ниш, поэтому полагают, что инвесторы в них уже верят, и можно обойтись без андеррайтеров, говорит эксперт. В качестве примера он приводит Palantir, Roblox и Coinbase.

Из российских компаний прямой листинг использовала до этого Positive Technologies, акции которой начали торговаться на Мосбирже в конце 2021 г.

CarMoney позиционируется как компания на стадии быстрого роста, которая рассчитывает увеличить долю рынка, рассуждает Делицын: на российском фондовом рынке подобные эмитенты являются пионерами, которые пока только формируют спрос на инновационные компании роста. Инвестируют в них тоже инноваторы, наиболее состоятельные и одновременные склонные к риску инвесторы, считает эксперт: их цель зачастую состоит не в том, чтобы заработать, а чтобы попробовать новое и понять это по принципу learning by doing, то есть изучения в ходе деятельности. Они осознают, что риски таких инвестиций высоки, но полагают, что приобретённый собственный опыт еще ценнее, объясняет Делицын. Считается, что таковых обычно на рынке около 2,5%, резюмировал он.

Позитивная новость для компании в том, что благодаря прямому листингу она не понесет дополнительных затрат на андеррайтинг и маркетинг, а также избежит посредников, отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Он предполагает, что спрос на данные акции будет, так как компания занимает достаточно хорошую нишу и имеет понятный бизнес с хорошими показателями. По итогам прошлого года чистая прибыль компании выросла на 66%, обращает внимание эксперт, что говорит о том, что компания быстрорастущая с высокой потребительской лояльностью. Иметь небольшую часть акций данной компании в инвестиционном портфеле достаточно разумно, резюмировал Цыганов.

CarMoney предлагает клиентам займы под залог транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца.

Максимальный размер ссуды составляет 1 млн руб., срок — 48 месяцев. Выручка CarMoney в I квартале 2023 г. по РСБУ выросла на 17% год к году, до 716,5 млн руб. Чистая прибыль CarMoney увеличилась на 81%, до 186 млн руб. Общая сумма выданных займов поднялась на 15%, до 812,5 млн руб. Ранее совет директоров CarMoney утвердил дивполитику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

В 2023 г. компания перевела головную структуру с Кипра в Россию. Владельцем ООО МФК «Кармани» вместо кипрской «Кармани Сай ЛТД» стало зарегистрированное в России акционерное общество «Смарттехгрупп», созданное в октябре 2022 г. специально для этой цели. В I квартале текущего года завершилась передача от кипрской «Кармани Сай ЛТД» акций АО «Смарттехгрупп» акционерам. Это совпадает со стратегией развития компании именно в российском периметре, снижает санкционные риски для акционеров и будет способствовать в дальнейшем в привлечении капитала.