В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остаётся неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали», — сказал он.

Однако регулятор видит, что баланс рисков всё в большей степени смещён в проинфляционную сторону. Расширение внутреннего спроса наблюдается как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора.