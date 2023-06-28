08:10 (мск), источник: Life.ru

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

Центробанк может повысить ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров. Такое развитие событий допустил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

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Источник: Агентство «Москва»

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остаётся неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали», — сказал он.

Однако регулятор видит, что баланс рисков всё в большей степени смещён в проинфляционную сторону. Расширение внутреннего спроса наблюдается как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора.

Напомним, в июне Центробанк уже в шестой раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Однако уже тогда в регуляторе допускали, что на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ ставка может быть повышена.

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