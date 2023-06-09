ЦБ сохранил ключевую ставку: что будет с рублем, акциями и ценами?

В заявлении регулятор объяснил это решение небольшими увеличивающимися рисками роста потребительских цен: если ставку снижать, то снизилась бы стоимость кредитов, вырос бы потребительский спрос и могла еще больше ускориться инфляция. Спрос и так растет быстрее предложения производства, снизился курс рубля. Эти факторы приводят к росту инфляции, и на рынке ожидают повышение ставки в будущем.

«ЦБ не стал обострять и сработал строго по ожиданиям рынка. С одной стороны, весенняя инфляция в 2,3% годовых ознаменовала достижение ценового дна, и мы видим ускорение недельной инфляции, — пояснил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Тем более, что напряжение на рынке труда и дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг сохраняются, а ослабление рубля с начала года составляет без малого 20%. И все это проинфляционные факторы. А это значит, что аргументов снижать ставку у ЦБ попросту не было. По нашим прогнозам, к концу года инфляция поднимется к 6%.».

По оценке эксперта, экономика по-прежнему требует дешевого кредитования — снижения ставки. Но, придерживаясь таргета (цели) по инфляции в 4% годовых в 2024 году, возможно, уже в этом году ЦБ придется временно надавить на инфляцию, воспользовавшись необходимым инструментарием — повысить ставку, сократить предложение денег в экономике.

«Риторика ЦБ еще больше ужесточилась, и мы не исключаем повышение стоимости фондирования уже на следующем заседании 21 июля», — отметил Михаил Зельцер. На фоне сохранения ставки, влияние решения Центробанка на финансовые активы в моменте может быть и нейтральным, а вот перспективная траектория фондовых инструментов может измениться.

Вклады

Депозитно-кредитный рынок следует за курсом ЦБ РФ, то есть ожидания грядущего ужесточения денежно-кредитной политики (повышение ставки) должны привести и к росту доходностей по всей кривой, отмечает Михаил Зельцер. Так, минимум максимальной ставки по годовым депозитам в топ-10 банков сдвинулся с апрельских 7,64% до 7,75%, и, вероятно, это еще не предел. Движение ключевой ставки в сторону 8% может привести и к аналогичному изменению ставок во вкладах.

Облигации

Рынок облигаций также должен отозваться на сигналы регулятора, и, если с прошлого заседания ценовой индекс гособлигаций RGBI (индекс Мосбиржи отражает изменение стоимости гособлигаций), по сути, не изменился, то сейчас показатель может пойти на снижение на фоне коррекции цен ОФЗ и повышения доходностей (цена и доходность облигаций меняются противоположно: цена падает, растет доходность), пояснил Михаил Зельцер. Тем не менее снижение цен бумаг в дальнейшем может быть интересной возможностью зафиксировать повышенную доходность в 2023 году на перспективу снижения страновой инфляции в 2024 году.

А когда цены в экономике замедлят ход, а ставки пойдут вниз, инвесторы смогут получить и купон, и заработать на подъеме самих цен ОФЗ.

В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган, отметил один из интересных моментов: ЦБ ужесточил сигнал, сказав, что допускает возможность повышения ставки в будущем. «ЦБ отмечал еще до решения по ставке, что экономика РФ вступает в фазу перегрева. Она заключается в том, что упавшее предложение может не поспевать за спросом. Конечно, это инфляционный риск для экономики», — подчеркнул основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган.

Пока влияние данного решения на рынок с уверенностью можно назвать нейтральным и ожидаемым. Более того, повышение ставки ЦБ в будущем тоже уже давно в рынке. А это значит, что, если ЦБ поднимет ставку до 8% на следующих заседаниях, доходности долгосрочных облигаций могут даже пойти вниз. Евгений Коган

Акции

Акции в последнее время не сильно чувствительны к монетарному фактору (ставке ЦБ), поскольку нет нерезидентов, а арбитраж (возможность заработать на разнице котировок на разных рынках) отсутствует.

«Более того, все последние заседания мы отмечали высокую вероятность роста рынка, невзирая на приостановку мягкого цикла (снижения ставки). И сейчас индекс МосБиржи остается на годовых максимумах с приростом в 26% относительно начала года, а ряд голубых фишек даже удвоились в цене», — отметил Михаил Зельцер.

Хотя само удорожание кредитных ресурсов в экономике может оказать негативное влияние на компании, ориентированные на внутренний сектор с большой долговой нагрузкой, например, это ритейл и представители телекоммуникаций. Михаил Зельцер

Рубль

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Рубль после апрельского заседания ЦБ в мае (тогда ставка также не изменилась) совершил кульбит — сначала строго по расписанию укрепился в сторону 75 за доллар США, а к текущему заседанию вновь упал на годовой минимум, выше 83.

«Факторов курса много: от траектории сырьевых рынков, баланса внешней торговли и бюджета, до обострившейся именно в последние недели геополитики. При этом монетарный драйвер скорее играет за нацвалюту, и возможное ужесточение ЦБ (повышение ставки) в дальнейшем будет поддерживать курс рубля», — пояснил Михаил Зельцер.

А фактор перманентного давления на внешнем контуре лишь временно расширяет риск-премию в рубле, и в дальнейшем участники валютного рынка адаптируются, поэтому текущие уровни рубля оцениваем, как низкие, и уже в начале II полугодия 2023 года нацвалюта спокойно может быть значительно дороже. Михаил Зельцер

По оценке Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», в целом рубль остается под давлением постепенного сокращения положительного сальдо торгового баланса.

Кроме того, на российском рынке, по всей видимости, продолжается процесс ухода отдельных крупных зарубежных игроков, и в ходе этого процесса реализуются активы в рублях за валюту.

Сейчас рубль больше зависит от низкой ликвидности биржевого рынка и от предложения валюты со стороны экспортеров. «Так, если локальные потребности в валюте отдельных игроков возникают в период отсутствия на рынке крупных экспортеров, то на рынке существенно повышается волатильность и курсовые колебания, — отметил Юрий Кравченко. — Вероятно, нечто похожее мы в очередной раз наблюдаем и в настоящий момент. Предварительно можно ожидать, что давление на рубль постепенно сократится ближе к концу месяца, когда усилятся продажи экспортной валютной выручки к налоговым платежам».