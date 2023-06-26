Рубль и акции выходят на новые уровни

Выходные дни напомнили закаленным инвесторам сложные времена зарождения российского финансового рынка в прошлом веке. С тех пор биржевой и банковский рынок пережил много потрясений, а созданная инфраструктура и регуляторные меры ЦБ РФ, снижают риски потерь инвесторов и вкладчиков. Сейчас аналитики не видят причин для панических настроений на рынке, следует из опубликованных прогнозов и обзоров для клиентов.

Рубль

Панику в субботу пробовали разогнать некоторые банки, выставляя курсы обмена под 90 за доллар и 100 за евро. Но на следующий день обменные курсы поползли вниз, а в понедельник биржа ускорила процесс.

Доллар дорожал на 50 копеек на старте торгов Мосбиржи в понедельник и превышал отметку 85 рублей к доллару, а в середине дня рубль даже дорожал на 30 копеек к доллару, но к концу дня вернулся к отметкам начала торгов — до 85,2 рубля за доллар, согласно данным торгов.

«Определяющим экономическим событием для валютного рынка РФ на текущей неделе будет день проведения налоговых платежей (в среду)», — пояснил Финансам Mail.ru Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

«Экспортеры активизируют продажу валютной выручки в рамках подготовки к налогам, что традиционно помогает рублю. Однако ряд косвенных факторов свидетельствует в пользу того, что экспортеры уже присутствовали на валютном рынке на прошедшей неделе», — пояснил он.

Не исключено, что до платежей в среду на рынке будут осуществляться уже лишь остаточные продажи валюты, поэтому поддержка рубля окажется не столь заметной. Юрий Кравченко

«При этом без предложения валюты со стороны экспортеров рубль сразу же начинает ощущать на себе давление, поэтому с завершением налогового периода российская валюта может уйти к новым локальным минимумам», — прогнозирует Юрий Кравченко. Геополитика выходных дней уже не так влияет на курс — ослабление до 85 и выше ожидалось неделей ранее с учетом ситуации на рынке.

Кроме того, хотя сейчас динамика валютных котировок свидетельствует о том, что риски неэкономического характера уже полностью отыграны рынком и сошли на нет, определенная премия в курсе валютных пар все же еще будет заложена. Юрий Кравченко

«Курс рубля ожидаемо стабилизировался, — отметил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” в комментарии для Финансов Mail.ru — Валютная паника утренней сессии сошла на нет».

«А фактор налогового периода не имеет ярко выраженной связи с курсом, особенно когда действуют эмоции. В общем в июле без шоков ожидаем рубль поближе к 80 за доллар США». Михаил Зельцер

Фондовый рынок

Индекс МосБиржи в июне превышал 2800 пунктов впервые в этом году, но к выходным снизился — в пятницу показатель упал до 2780 пунктов. Росту помешали заседание FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) и 11-й пакет санкций ЕС. Хотя Россию в пятницу вечером не стали исключать из организации и даже не включили в серые списки, где уже находятся Турция и ОАЭ, оптимизма это не добавило.

Также косвенно на настроение инвесторов повлиял новый пакет санкций — ужесточение исполнения прежних ограничений.

В понедельник на старте торгов индекс Мосбиржи падал на 1,5% до 2743 пунктов, но на вечерних торгах поднялся до 2746 пунктов, сократив снижение к пятнице на 0,96%. Утро было тревожным на старте торгов — темп сделок ускорился, многие хотели купить, чуть больше хотело продать. По оценке «Финама», в начале торгов была повышенная нагрузка на торговые сервера компании. В срочной секции количество клиентов и сделок по фьючерсам выросло в 2 раза, чем обычно, в фондовой секции активность была на 50−60% выше стандартных значений. Скорость исполнения сделок составляла 100−200 мсек при допустимом пороге в 500 мсек. К вечеру ситуация приблизилась к стандартной.

Поднимется ли индекс до 2800 — прежнего рекорда в этом году?

«Индекс Мосбиржи сегодня уже был выше 2780 пунктов. И в рамках рыночной волатильности вернуться не проблема», — отметил Михаил Зельцер.

В июле рынок и бумаги могут даже переписать недавние максимумы. И текущий откат рынка выглядит интересным для подбора акций на перспективу. Михаил Зельцер