FATF не стала включать Россию в черный список

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) по итогам пленарной недели не стала включать Россию в черный или серый списки. Зато серый список пополнили Хорватия, Камерун и Вьетнам. При этом FATF заявила о продолжении приостановки членства России.

Внести Россию в штрафные списки призывал Киев. О таком риске в мае со ссылкой на источники писало агентство Bloomberg. Украина при этом не является членом FATF, страна находилась в черном списке до 2004 г., Россия — до 2001 г.

Россия находится в пятерке лидеров по соблюдению всех требований антиотмывочного законодательства, подчеркивал на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов, а включение страны в черный список было бы чисто политическим решением. Объективных же оснований для такого решения не было, заявляла тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: в 2019 г. FATF завершила проверку российской антиотмывочной системы, признав ее достаточно эффективной.

Банк России пытался проводить «какие только возможно» коммуникации, чтобы разъяснить свою позицию, прежде всего, что нет никаких объективных оснований для исключения России из FATF, говорила на ПМЭФ Набиуллина. Россия обратилась как минимум к 12 государствам с изложением негативных последствий от возможного включения страны в черный список FATF, писал Bloomberg.

Согласно расчетам издания, изменение статуса России обойдется Турции и ОАЭ почти в 1% от ВВП за счет потерь в торговле и инвестициях.

Черный список, официально известный как «Призыв к действиям», FATF публикует с 2000 г. В этот список входят страны, которые «недостаточно сотрудничают» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. С 2012 г. штрафной список разделен на два: серый, куда попадают страны, требующие усиленного «мониторинга», и черный.

В отношении стран из черного списка FATF предлагает своим членам и другим странам принимать контрмеры: тщательную проверку транзакций, следование санкционным режимам и др.

Теперь в сером списке 26 стран, среди которых также Албания, ЮАР, Сирия, Турция, ОАЭ и др. В черном только три — Северная Корея, Иран и Мьянма.

Попадание России в штрафные списки ухудшило бы внешнюю торговую деятельность, предупреждала Набиуллина: платежи осложнятся, а сроки и издержки, связанные с комплаенсом, увеличатся. В итоге в проведении платежей могут быть какие-то отказы, появятся отношения, которые не очень выгодны каким-то партнерам, резюмировала она.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hash=8a3697f684b3ff59&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.