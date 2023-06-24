Стоимость евро в некоторых банках выросла до 115 рублей
РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.
РИА Новости сообщило, что крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют.
По данным агентства, доллар во многих банках стоит больше 90 рублей, а евро — свыше 100 рублей. Отмечается, что самый высокий курс продажи доллара и евро в Росбанке — 105 и 115 рублей соответственно. Дешевле всего валюта в Промсвязьбанке — 84,87 и 93,06 за доллар и евро соответственно.
Обменный курс Сбербанка — 88,33 рубля за доллар и 94,16 рубля за евро.
16 июня курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки в 92,01 рубля.
В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по “тыловым лагерям “ЧВК “Вагнер” не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.