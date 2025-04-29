Как налоговая узнает о сдаче квартиры в 2025 году

Какая ответственность грозит арендодателю
Чтобы привлечь гражданина к ответственности, кроме самого факта правонарушения (неуплаты налога) требуется наличие вины (ст. 109 НК РФ). Такая вина очевидна, когда при наличии установленной законом обязанности человек не задекларировал полученный доход и не уплатил с него НДФЛ.
Исчисление и уплату НДФЛ физлица осуществляют исходя из сумм вознаграждений, полученных от других физлиц и от организаций, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества (п. 1 ст. 228 НК РФ).
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по таким доходам они обязаны представить не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а уплатить НДФЛ, отраженный в декларации, — до 15 июля.
Если налоговые инспекторы докажут, что владелец квартиры сдавал ее, регулярно получал доход и при этом не отчитывался по нему и не уплачивал НДФЛ, может последовать наказание в виде:
- штрафа;
- начисления пеней;
- взыскания задолженности по НДФЛ (недоимки), пеней и штрафа в судебном порядке.
Пени начисляются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки уплаты налога и рассчитываются по формуле (пункты 3, 4 ст. 75 НК РФ):
(Неуплаченная в срок сумма налога) x (Количество календарных дней просрочки) x (1/300 действующей в этот период ключевой ставки ЦБ РФ).
При этом сумму пеней на недоимку рассчитывают начиная со дня возникновения недоимки по день исполнения совокупной обязанности по уплате налога включительно.
Нарушение срока подачи декларации грозит штрафом в размере 5% от не перечисленной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки уплаты. При этом штраф не может быть выше 30% от суммы налога и ниже 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Отметим, что за уклонение физлица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, подача которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательной, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа на сумму от 100 000 рублей до 300 000 рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года (ст. 198 УК РФ).
Аналогичное деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 200 000 рублей до 500 000 рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на такой же срок.
При этом крупным размером в указанных выше случаях признается сумма налогов, превышающая 2 700 000 рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд, а особо крупным размером — сумма, превышающая 13 500 000 рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд.
Отметим, что гражданин, впервые совершивший налоговое преступление, будет освобожден от уголовной ответственности, если полностью уплатит сумму налога, недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа.
Как ФНС может узнать о сдаче квартиры в аренду
Представители налоговой службы могут использовать несколько способов для получения информации о сдаваемом собственниками в аренду жилье и установления факта проживания на его территории посторонних лиц.
1. Отслеживание движения денежных средств. Инспекторы имеют различные инструменты по отслеживанию перечисления денег между физлицами, а также от юридических лиц физическим.
Перечисляемые возможному арендодателю платежи, как правило, имеют один и тот же размер, приходят на счет на регулярной основе и примерно в одни и те же даты месяца.
По указанным признакам инспекторы могут определить факт сдачи жилья в аренду как физлицу, так и юридическому лицу, которое снимает жилье для своих работников. Кроме того, во втором случае операции по перечислению денежных средств будут видны в расходной части бухгалтерского учета компании.
2. Наличие в собственности нескольких квартир. Налоговые инспекторы могут получать через Росреестр данные о наличии в собственности у конкретного гражданина любых объектов принадлежащей ему недвижимости. Информация о том, что в собственности у человека есть несколько объектов жилой недвижимости и о поступлении на его счет регулярных платежей может навести представителей ФНС на мысль о наличии незадекларированных доходов.
3. Добровольные осведомители. Есть люди, которые на добровольной основе могут сообщить налоговым инспекторам о том, что человек получает доход от сдачи в аренду имеющейся у него в собственности квартиры. Например, это могут быть родственники, соседи, представители управляющей компании. Мотивы для осведомления у всех этих людей разные, в том числе обида, зависть, личная неприязнь, ссора с арендаторами, задолженность по коммунальным платежам
Также отметим, что подтверждением получения от арендатора денег могут стать показания свидетелей, выписки по банковскому счету, расписки в получении наличных средств.
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