Как налоговая узнает о сдаче квартиры в 2025 году

Отметим, что за уклонение физлица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, подача которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательной, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа на сумму от 100 000 рублей до 300 000 рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года (ст. 198 УК РФ).