Финансист Валишвили рассказала, сколько денег нужно для жизни в стиле рантье

Эксперт определяет финансовую независимость прежде всего как возможность самостоятельно принимать финансовые решения и не находиться под давлением каких-либо факторов.
«Однозначного ответа на вопрос, сколько денег требуется для достижения финансовой независимости, нет, так как у всех разный уровень расходов. В целом можно сказать, что полная свобода действий возможна, если резервный капитал способен покрыть расходы семьи в течение 12 месяцев. При этом не учитывается финансовая подушка безопасности, так как эта часть резервов имеет четкую целевую направленность», — говорит Мери Валишвили.
Сколько же надо иметь на банковском счете, чтобы позволить себе жить в стиле рантье, который получает стабильные доходы от инвестиций и может не работать? Если исходить из величины прожиточного минимума на душу населения, который составляет 17 733 рубля, на счету необходимо иметь 1 млн рублей и разместить их по ставке от 20% годовых, отмечает магистр права.
«Однако, имея доход на таком уровне, говорить о финансовой независимости невозможно. Такая сумма способна лишь удовлетворить базовые потребности в продуктах питания и необходимых платежах. Для более свободной жизни необходимо иметь на вкладе сумму в несколько раз больше и успеть оформить вклад, пока ставки не опустились», — подчеркивает собеседница.
Мери Валишвили советует открыть вклады в нескольких банках — это целесообразно с точки зрения обеспечения финансовой стабильности и диверсификации вкладов. Но лучше не разделять капитал более чем в двух-трех кредитных организациях.
«Один банк может предложить дополнительные услуги, другой — повышенную ставку. Да и в целом АСВ (Агентство по страхованию вкладов — прим. “РГ”) обеспечивает страховое возмещение на сумму до 1,4 млн рублей в одном банке. Поэтому, если капитал превышает застрахованную сумму, лучше его разделить», — рекомендует эксперт.
На вопрос, в какие активы лучше вкладывать средства, доцент отвечает, что здесь все зависит от уровня квалификации инвестора. Если речь идет об обычном гражданине, который имеет базовые знания в области финансовой грамотности, лучше хранить денежные средства в российской валюте, не пытаться заработать на валютных курсах, так как это требует достаточного внимания и ежедневных корректировок.
«Драгоценные металлы обладают антикризисными свойствами, вложения в них выбирают в периоды неопределенности, так как стоимость, например, золота в долгосрочной перспективе неуклонно растет. Однако вкладываться лучше посредством обезличенных металлических счетов, это проще и безопаснее, чем вложения в слитки», — комментирует эксперт возможность инвестирования в драгметаллы.