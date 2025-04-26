Финансист Валишвили рассказала, сколько денег нужно для жизни в стиле рантье

Сколько же надо иметь на банковском счете, чтобы позволить себе жить в стиле рантье, который получает стабильные доходы от инвестиций и может не работать? Если исходить из величины прожиточного минимума на душу населения, который составляет 17 733 рубля, на счету необходимо иметь 1 млн рублей и разместить их по ставке от 20% годовых, отмечает магистр права.