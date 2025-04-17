Минтруд назвал 8 признаков для определения «подмены» трудовых отношений

Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений. Проект соответствующих поправок в ТК есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. За счет этих признаков ведомство планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы избежать их «смешивания» и «исключить возможные спорные ситуации при применении труда». Заключение гражданско-правовых договоров может быть выгодно работодателю, но привлекаемый к работе человек не получает социальных гарантий.
Законопроект также предлагает наделить Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) новыми полномочиями — в частности, правом обратиться в суд, чтобы признать отношения трудовыми. Минтруд называет это предложение ключевой идеей законопроекта. «Это не только повысит эффективность имеющихся механизмов защиты нарушенных трудовых прав граждан, но и обеспечит достижение экономических интересов государства», — следует из сопроводительных материалов к законопроекту. Вступление документа в силу предполагается 1 сентября 2025 года.
Проблема уклонения работодателей от надлежащего оформления трудовых отношений по-прежнему актуальна, констатирует пояснительная записка. За 2024 год Роструд выявил свыше 829,4 тыс. граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях (то есть осуществляющих деятельность без трудового договора или лицензии, а также получающих зарплаты в конверте) — это на 4,3% больше, чем годом ранее. За заключение гражданско-правового договора, регулирующего фактически трудовые отношения, можно попасть в реестр работодателей с нелегальной занятостью, который ведется Рострудом с 2025 года. РБК направил запрос в Минтруд.
Восемь признаков трудовых отношений
Сейчас ТК определяет трудовые отношения как основанные на соглашении между работником и работодателем о выполнении трудовой функции в интересах и под контролем работодателя. Трудовые отношения подразумевают обеспечение сотруднику условий труда и подчинение его трудовому распорядку.
Минтруд предлагает расширить определение трудовых отношений, дополнив их следующими характерными признаками:
- устойчивый и стабильный характер отношений;
- подчиненность и зависимость труда;
- наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами; выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;
- интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
- признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
- оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
- осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;
- предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;
- а также «другие признаки, характерные для трудовых отношений» в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами.
Указанные признаки трудовых отношений были определены Минтрудом на основании постановления пленума Верховного суда, которым российские суды в основном руководствуются при рассмотрении соответствующих дел. Несмотря на наличие постановления, сегодня сложилась различная судебная практика квалификации гражданско-правовых и трудовых отношений, указано в пояснительной записке.
Правильное разграничение трудового договора и смежных гражданско-правовых договоров имеет практическое значение, настаивает Минтруд. Ведь трудовые права и обязанности, установленные законодательством о труде (в том числе право на ежегодный отпуск, оплату не ниже минимального размера оплаты труда), распространяются только на лиц, заключивших трудовые договоры.
Роструд против неформальной занятости
Законопроект также предлагает расширить полномочия Роструда — инспекция будет наделена правом обращаться в суд с иском о признании отношений трудовыми. Государственный инспектор сможет это сделать в случае, если ранее работодателю было вынесено предписание об устранении соответствующего нарушения, но оно не было выполнено.
«Работник, с которым работодатель не оформил трудовые отношения, всегда является экономически слабой и зависимой от работодателя стороной, что зачастую не позволяет ему самостоятельно обратиться в суд (или в инспекцию труда) с соответствующим заявлением», — аргументируют необходимость изменений в ведомстве.
Разработчик законопроекта указывает, что поставил перед собой «концептуальную задачу» — путем наделения Роструда правом обращения в суд не только повысить эффективность защиты прав граждан, но и обеспечить достижение экономических интересов государства. Как следует из сопроводительных материалов к законопроекту, в ситуации подмены трудовых отношений гражданско-правовыми эти интересы «грубо игнорируются», приводя к распространению неформальной занятости.
Помимо нарушения прав работников, Минтруд выделяет такие недостатки неформальной занятости:
- в масштабах государства она ведет к недополучению налогов и страховых выплат, в итоге ограничивая возможности развития государственной социальной политики;
- для работодателей негативные эффекты выражаются в нарушении принципов конкуренции: добросовестные работодатели оказываются в менее выгодном положении.
Если исполнитель — физлицо, заключившее гражданско-правовой договор, то работодатель уплачивает за него такой же НДФЛ, как и за работника, и те же страховые взносы по единому тарифу (за исключением взносов на травматизм). Однако часто такие договоры заключают с самозанятыми, которые сами платят налог на профессиональный доход (4 или 6% с дохода).
Сейчас Роструд может только выдавать предписания об устранении допущенных нарушений трудового законодательства или привлекать работодателей к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП, говорит адвокат Orchards Петр Мацкевич. «Однако такие меры не всегда эффективны: организация (работодатель) может исполнить предписание, фактически расторгнув договор с гражданином. Без решения суда выводы Роструда достаточно неустойчивы. Более того, часто акты инспекции отменяются в судебном порядке в связи с процедурными нарушениями», — отмечает он.
Возможные эффекты нового регулирования
Инициатива Минтруда вполне целесообразная, она способна ускорить процесс выявления нарушений, в частности при подмене трудовых отношений самозанятостью, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «На практике инспекторы будут действовать строго по этому списку — им четко указали, что искать. Кроме того, судебная практика станет более “чистой”, наличие таких критериев исключает двойную трактовку», — поясняет эксперт.
Внесение предлагаемых изменений в Трудовой кодекс назрело давно, считает зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов. «По сути, это единственный способ обеспечения надлежащей защиты интересов сотрудников, исполняющих свои обязанности без заключения с ними трудового договора. Закрепление признаков трудовых отношений способно если не искоренить такую практику, то определенно снизить шансы на злоупотребление правом со стороны нанимателей в случае возникновения конфликтных ситуаций», — полагает он.
Перечень признаков, который предлагается закрепить, является весьма примерным, замечает Мацкевич. «Часть из них в принципе является размытой: что такое “устойчивый и стабильный характер отношений”, как именно должна проявляться “подчиненность и зависимость труда”, “зависимость” от чего или от кого?» — рассуждает он. В то же время некоторые признаки могут и не встречаться в конкретных отношениях: например, далеко не каждый работник получает компенсацию расходов на поездки, поскольку у него они в принципе отсутствуют.
Впрочем, закрепление признаков в Трудовом кодексе не значит, что компании не смогут нарушать трудовое законодательство, предупреждает Сафонов. По его словам, один из популярных сегодня способов незаконной оптимизации налоговой нагрузки на труд — схема, связанная с аутстаффингом. «Компании создают аффилированные организации и нанимают в них людей на договоры гражданско-правового характера (ГПХ), которые де-факто выполняют задачи в интересах основного бизнеса. Поймать их на этом сложно», — приводит пример эксперт.
Не дает ответов перечень и на вопросы, связанные с платформенной занятостью, обращает внимание Сафонов. Он отмечает, что у таких занятых, например у курьеров и таксистов, есть многие признаки «классических трудовых отношений». Тем не менее сейчас большинство из них работают по договорам ГПХ. Власти разрабатывают отдельное регулирование для платформенных занятых с 2023 года, писал РБК, однако законопроект до сих пор не внесен в Госдуму.