Минтруд назвал 8 признаков для определения «подмены» трудовых отношений

Перечень признаков, который предлагается закрепить, является весьма примерным, замечает Мацкевич. «Часть из них в принципе является размытой: что такое “устойчивый и стабильный характер отношений”, как именно должна проявляться “подчиненность и зависимость труда”, “зависимость” от чего или от кого?» — рассуждает он. В то же время некоторые признаки могут и не встречаться в конкретных отношениях: например, далеко не каждый работник получает компенсацию расходов на поездки, поскольку у него они в принципе отсутствуют.