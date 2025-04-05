Россиянам назвали главные условия высокой пенсии

«Второе, важно иметь высокую заработную плату, потому что чем выше заработная плата, тем больше ИПК — до 10 баллов можно набрать за год работы. Также важно формировать добровольные сбережения. Если есть такая возможность, то добровольные пенсионные сбережения необходимо сформировать на будущее, а государство поможет до 360 тысяч рублей с дофинансированием», — сообщила Бессараб.