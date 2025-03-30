Заплати налоги и штрафы. Как мелкие долги мешают получать больше денег

Один знакомый автора зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Обучившись финансовой грамоте, он составляет бюджет, откладывает деньги на ЖКУ, походы в магазин и другие обязательные расходы. Всего на эти статьи уходит тысяч 30. А оставшиеся 30 можно было бы тратить на развлечения и откладывать на желанный отпуск. Но вот отложить или отдохнуть у знакомого не получается.
Дело в том, что он почти всю жизнь мечтал о мотоцикле. И свою мечту он решил осуществить как можно раньше и взял кредит. А то, что задолженность нужно выплачивать каждый месяц, он забывал. В результате банк финансово наказал должника — начислил ему штрафы за просрочку. Именно на эти наказания и идут все оставшиеся деньги знакомого.
«Съесть» бюджет могут не только кредитные долги. Например, одна знакомая автора однажды немного превысила скорость в городе — это зафиксировали приборы и камеры дорожного наблюдения. Ей прислали уведомление о штрафе, который она все собиралась заплатить, но замоталась и забыла. В итоге она оказалась должна в два раза больше.
Денежные наказания также ожидают тех, кто не заплатил налоги, не внес платежи по алиментам или по жилищно-коммунальным услугам. И все это лишает вас больших денег.
Ответ на вопрос, как избежать таких трат, довольно прост — нужно расплатиться с долгами. Проверить, какую сумму вы задолжали и за что, можно, используя только портал «Госуслуги». Затем нужно посмотреть, просрочен ли долг, сколько времени есть до начисления пеней и штрафов. Например, если на оплату штрафа есть много времени, а зарплата придет раньше, то можно отложить нужную сумму с будущей получки и сосредоточиться на более срочных долгах.
Также вы можете разложить долги по размеру. Возвращать их можно двумя методами. Один — взять самый маленький долг и закрыть его, затем двигаться дальше от меньшего к большему, пока все долги не будут погашены. Второй способ — наоборот, сначала выплатить самую крупную задолженность и двигаться от большего к меньшему.
Кроме того, долги по кредиту и другие, платеж по которым зафиксирован и осуществляется каждый месяц, лучше включить в обязательные расходы — так вы точно сможете отложить деньги и не просрочить платеж.
Со штрафами и налогами история куда страшнее — наказание за просроченный платеж финансами не ограничивается. За неуплату налогов, согласно российскому законодательству, может грозить как взысканиями, так и принудительными работами и, в некоторых случаях лишением свободы.
За уклонение от уплаты административного штрафа грозит его наложение в двукратном размере, а также административный арест на срок до 15 суток. При этом эти меры от оплаты первоначального штрафа не освободят. А если внести оплату в первые 20 дней с момента получения соответствующего уведомления, можно получить «скидку на штраф» до 50%.
Уголовная ответственность может грозить за долги не только по налогам, но и по жилищно-коммунальным услугам. Только в крайне редких случаях — при долге более 2,25 млн рублей. До этого должнику начислят пени, причем за каждый день просрочки. А если не платить два месяца и более — отключат свет, воду, тепло.
Платить за услуги ЖКХ нужно, даже если в квартире никто не живет. Счетчики на воду и электричество могут и не набегать, а за содержание и управление домом могут «накапать» долги.
Избежать долгов за просроченные штрафы, кредиты и налоги не так сложно. Вам должно прийти уведомление о необходимости платить такую-то сумму до такого-то числа — остается только внести ее в бюджет. Другая история — «скрытые» долги.
Один знакомый автора получил сообщение о необходимости закрыть долг в пять тысяч рублей. Он начал искать, откуда взялась эта сумма, не ошибка ли это. Оказалось, он покупал на мобильный телефон приложения с платными подписками. Программами он давно не пользовался, за подписки не платил, а долги накапливались. Да и проверить наличие таких подписок гораздо сложнее — на «Госуслугах» они не отобразятся.
Выход тут только один — внимательно следить за своими подписками. При регистрации на платформах следует проверять, когда истекает бесплатный период. Можно даже поставить уведомление на телефон. Если по истечении срока вы решите продолжить пользоваться сервисом, включите оплату подписки в обязательные расходы на месяц. Если нет, то проверьте, как от него отписаться.
Кстати, ставить уведомления на телефоне или оставлять заметки в календаре, можно не только для подписок. Вы можете вносить туда все платежи, но лучше поставить дату раньше крайнего срока. Например, «через 2 дня штрафа со скидкой не будет», или «3 дня для ЖКХ» и так далее.
А время для уведомления стоит выбрать нерабочее, лучше всего, когда вы точно дома — находясь на работе, в транспорте или в театре в выходной, о напоминалке легко забыть.
Вот так можно научиться вовремя платить по долгам, рассчитывая свои силы и не влезая в новые задолженности. А сэкономленные деньги вы можете кинуть в «копилочку».
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