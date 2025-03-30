Заплати налоги и штрафы. Как мелкие долги мешают получать больше денег

Ответ на вопрос, как избежать таких трат, довольно прост — нужно расплатиться с долгами. Проверить, какую сумму вы задолжали и за что, можно, используя только портал «Госуслуги». Затем нужно посмотреть, просрочен ли долг, сколько времени есть до начисления пеней и штрафов. Например, если на оплату штрафа есть много времени, а зарплата придет раньше, то можно отложить нужную сумму с будущей получки и сосредоточиться на более срочных долгах.