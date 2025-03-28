Как приручить кошелек. Избавляемся от ненужных трат

Один знакомый автора решил оптимизировать свои расходы. Он подсчитал, что его зарплата вместе с зарплатой жены составляет 400 тысяч рублей в месяц. Часть денег уходит на оплату счетов за связь и интернет, коммунальные услуги и прочие обязательные расходы, часть идет на погашение кредита за автомобиль, часть на продукты, одежду и прочие важные мелочи.
Казалось бы, 400 тысяч — довольно крупная сумма. Даже без сильной экономии и контроля за расходами, можно спокойно внести обязательные платежи и сделать важные покупки, а оставшуюся сумму отложить.
Однако, как говорится, «лишних денег не бывает». Ну нашего героя их тоже не оказалось. Зато оказалась дорогая удочка, с которой он уже несколько лет собирается на рыбалку. У его жены на полке образовался целый склад с косметикой, которой она не пользуется, купленной «с огромной скидкой».На балконе запаркован велосипед сына — кататься на нем он не умеет и не хочет, хотя хотел навороченную модель. И таких «нужных и важных» вещей с каждой зарплатой становится все больше.
Что же делать в такой ситуации? Ответ очевиден — перестать покупать ненужные вещи. А вот как это сделать, вопрос более сложный. На него и попытаемся найти ответ.
Итак, в борьбе с ненужными тратами, как и в любом другом деле, главное — начать. Первым шагом, как считает автор, необходимо понять, а зачем вообще экономить? Ведь появление новой вещи, кофе на улице в холодную погоду, лимонада с мороженым в жару всегда приносят радость, несмотря на дыру в кошельке. И простым «миллионом» эту радость порой перекрыть трудно. А вот новый автомобиль, квартира или отпуск мечты — совсем другой разговор. Ведь каждый раз, покупая ненужную вещь, человек задумается о том, что хочет больше — новую футболку или поездку на море.
Получается, что первым делом надо поставить цель. Чем конкретнее она будет — тем проще будет составить под нее план.
При помощи планирования трат становится проще определить, сколько денег уйдет на обязательные расходы (ЖКХ, кредит, еда), а сколько можно откладывать.
Кажется, что все просто: заплатил по счетам и все, остальное можно откладывать. Но на деле все сложнее. Человек в повседневной жизни сталкивается с главным врагом накоплений — импульсивными покупками. Придя в магазин, резко может захотеться купить вкусное, но дорогое мороженое, красивое платье, новые кроссовки и так далее. Искушение поджидает не только в торговых центрах — реклама «выгодных» предложений и скидок повсюду — от вагонов метро до уведомлений на мобильных телефонах.
Устоять перед таким нажимом бывает сложно, но не невозможно. Просто надо следовать некоторым правилам.
Правило 1. Перед походом в магазин составьте список покупок. Необходимо записать, что нужно купить из еды, бытовой химии, других предметов, и четко ему следовать. Список полезен не только тем, что удержит от покупки лишнего, но и тем, что не даст забыть, что важно.
Кроме того, перед походом за покупками, можно зайти на сайты магазинов, в которые вы обычно ходите. Там покажут, можно ли купить какой-то товар дешевле в другом месте, какие бонусные программы действуют, или даже в какой день будет скидка на любимое мороженое.
Помимо еды, нам необходимо покупать множество вещей, например, одежду, обувь, косметику, лекарства. Такие покупки совершаются намного реже, поэтому в обязательные затраты их включать не стоит. И здесь важно помнить несколько моментов.
Правило 2. В современном мире практически у каждого магазина или аптеки есть свой сайт или приложение, где можно изучить ассортимент и посмотреть цены. Перед тем, как купить очередные джинсы, стоит изучить предложения разных магазинов — где-то вещь может подойти больше и стоить дешевле. Тот же метод можно применять для покупки кроссовок, сумок, помады, и даже выписанных врачом лекарств.
Правило 3. Помните про бонусные программы. Практически все торговые точки предлагают какие-либо бонусы или скидки. Их можно получить даже в аптеке, если выполнить определенные условия, например, купить товар через интернет. Или, может быть, у вас накопились бонусы за предыдущие покупки, которыми можно оплатить часть стоимости. И таких программ, которые помогут купить продукт дешевле, множество.
Правило 4. Проверяй даже бонусы. С такими программами нужно быть очень осторожными. Большие скидки как помогают купить нужное дешево, так и подталкивают купить ненужное. Департаменты У одной знакомой автора недавно был день рождения. Первыми поздравили магазины — в сообщениях на почте и в смс появились праздничные предложения — купить что-то до определенного числа и получить скидку. Один магазин даже «подарил» целых 3000 рублей. Предложения, конечно, заманчивые. Но знакомая автора вовремя задалась вопросом, а нужны ли ей все эти вещи? Стоит ли ради скидки в три тысячи рублей отдать пять?
Умение задать себе вопросы «нужно ли это», «понадобится ли это через какое-то время», «будет ли это использоваться», очень важно для борьбы с импульсивными покупками.
Правило 5. Не стоит злоупотреблять умением покупать дешевые вещи. Ведь дешево — не всегда качественно. Необходимо понимать, какие вещи можно найти по более низкой цене, а за какие лучше, наоборот, отдать больше. Например, лучше отказаться от брендовой футболки, но купить качественную обувь, которая не повредит ногам. Или взять наушники дороже, но с более долгим сроком службы.
Правило 6. Читайте отзывы на товары. Так можно и взять качественную вещь, и не переплатить. Особенно помогают отзывы на технику, обувь, одежду. Они не только позволят узнать, сколько вещь служит, насколько она удобна, но и нужна ли вам именно она. Например, покупаем планшет. Нашли хороший магазин, проверенный бренд, даже попали на период распродаж. Смотрим отзывы — в основном положительные, но некоторым не нравится качество камеры или отсутствие слота для карты памяти. Если вам это и не нужно — можно купить.
Правило 7. Последнее и самое важное правило — держите в голове финансовую цель. Отказаться от покупки новых джинсов или даже лишней чашечки кофе намного легче, если знать, для чего все эти «жертвы». Главное — помнить о цели постоянно, не только в тот момент, когда вы находитесь в торговом центре. Ведь сегодня мы, можно сказать, не выходим из магазинов. Купить вещи можно через интернет или с помощью мобильных приложений — для этого даже с дивана вставать не нужно. А постоянное напоминание о цели поможет оградиться от таких покупок — море все-таки хочется больше, чем футболку.
Итак, поставленная финансовая цель, списки покупок и умение грамотно использовать скидки помогут избавиться от ненужных трат.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.