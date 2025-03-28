Как приручить кошелек. Избавляемся от ненужных трат

Однако, как говорится, «лишних денег не бывает». Ну нашего героя их тоже не оказалось. Зато оказалась дорогая удочка, с которой он уже несколько лет собирается на рыбалку. У его жены на полке образовался целый склад с косметикой, которой она не пользуется, купленной «с огромной скидкой».На балконе запаркован велосипед сына — кататься на нем он не умеет и не хочет, хотя хотел навороченную модель. И таких «нужных и важных» вещей с каждой зарплатой становится все больше.