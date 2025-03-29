Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, как изменятся выплаты по больничному с 1 апреля 2025 года

Размер пособия по больничному в апреле увеличат, заявил Финансам Mail Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Для всех граждан, независимо от стажа, минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в апреле 2025 года составит 748 рублей. Например, если период временной нетрудоспособности составит 10 дней, то размер пособия будет равен не менее 7480 рублей», — отметил он.

В марте, напомнил экономист, размер минимальной выплаты был 723,87 рубля, как и в январе.

Эксперт также объяснил, как рассчитывается минимальный размер данного пособия. «Нужно разделить МРОТ на число календарных дней в месяце. Соответственно 22440 делим на 30 и получаем 748 рублей», — подчеркнул он.

Первые три дня расходы на выплату пособия осуществляет работодатель, а последующие дни — Социальный фонд России, заключил Балынин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».