Эксперт рассказал, как изменятся выплаты по больничному с 1 апреля 2025 года

«Для всех граждан, независимо от стажа, минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в апреле 2025 года составит 748 рублей. Например, если период временной нетрудоспособности составит 10 дней, то размер пособия будет равен не менее 7480 рублей», — отметил он.
В марте, напомнил экономист, размер минимальной выплаты был 723,87 рубля, как и в январе.
Эксперт также объяснил, как рассчитывается минимальный размер данного пособия. «Нужно разделить МРОТ на число календарных дней в месяце. Соответственно 22440 делим на 30 и получаем 748 рублей», — подчеркнул он.
Первые три дня расходы на выплату пособия осуществляет работодатель, а последующие дни — Социальный фонд России, заключил Балынин.
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