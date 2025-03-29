Эксперт рассказал, как изменятся выплаты по больничному с 1 апреля 2025 года

«Для всех граждан, независимо от стажа, минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в апреле 2025 года составит 748 рублей. Например, если период временной нетрудоспособности составит 10 дней, то размер пособия будет равен не менее 7480 рублей», — отметил он.