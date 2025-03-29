Цветы ажиотажа: как увлечение тюльпанами обрушило экономику Нидерландов

Примерно в это же время цветы начинают пользоваться популярностью у европейских богачей. В середине XVI века тюльпан в Европе — это символ статуса и богатства. Первыми покупателями, готовыми щедро заплатить за эти экзотичные цветы, стали французские, немецкие и английские аристократы. Причиной ажиотажа вокруг тюльпанов стал их необычный внешний вид: со временем на их лепестках появлялись своеобразные рисунки, а в окрасе цветов могли появиться довольно редкие цветовые сочетания. Кстати, лишь в XX веке выяснилось, что это не фича, а баг: узоры вызываются вирусом тюльпановой мозаики.