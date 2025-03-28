Прогноз российского и мирового рынков на неделю с 31 марта по 4 апреля

Инвесторы начинают осознавать сложности, связанные с достижением масштабного мирного соглашения и выполнением сторонами достигнутых договоренностей, в связи с чем предпочитают зафиксировать полученную недавно прибыль в ожидании позитивных новостей. Дополнительной причиной для продаж выступает сохранение жесткой позиции ЦБ РФ в отношении ключевой ставки. На корпоративном фронте на рынке будут ждать публикации финансовых результатов ВУШ Холдинга, Мать и дитя, Solidcore, Займера, РусАгро, Группы Астра за 2024 год по МСФО. Совет директоров Аэрофлота примет решение по дивидендам за 2024 год, а Черкизово закроет дивидендный реестр за 2024 год. К торгам на Мосбирже после редомициляции должны вернуться акции РусАгро и Циана. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по розничным продажам и уровню безработицы России в феврале.
На валютном рынке рубль сохраняет стабильность, ожидая поступления новых экономических и геополитических сигналов. На следующей неделе Минфин РФ планирует обнародовать объем операций с валютой/золотом на ближайший месяц. Ближайшее важное краткосрочное сопротивление для юаня расположено у 11,70 ₽, а среднесрочное — у 12,35 ₽ При положении юаня ниже можно говорить о преобладании рублевых покупателей на рынке.
Фьючерсы на нефть Brent пытаются вернуться к более уверенному повышению и, в частности, после достижения мартовского минимума 68,37 долл сформировали «бычью» дивергенцию с недельной гистограммой MACD. Последнее может предвещать новый виток роста в случае закрепления выше сопротивления 74,10 долл с перспективой движения в район 80 долл (максимумы с начала года и район верхней полосы Боллинджера недельного графика). Фундаментальной причиной покупок могут стать опасения более ограниченного предложения на рынке из-за санкций и пошлин США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также сохранение напряженности в украинском конфликте и продолжение атак на энергетическую инфраструктуру. ОПЕК+ 5 апреля проведет очередное заседание мониторингового комитета, по итогам которого может подтвердить планы постепенного увеличения добычи: последнее, впрочем, будет компенсироваться недовыполненными квотами по её сокращению рядом стран. Цены на золото, тем временем, пытаются стабилизироваться выше 3100 долл/унц с перспективой развития восходящего движения в район 3200 долл/унц в случае расширения торгового противостояния и фактического введения торговых пошлин США. Важная поддержка для золота расположена у 3000 долл/унц.
Фондовые рынки США и Европы на следующей неделе рискуют развить нисходящее движение в случае введения обещанных Трампом взаимных пошлин, а также тарифов на автомобили и запчасти со 2 апреля, которые могут привести к ускорению мировой инфляции, более жестким монетарным условиям и замедлить рост крупнейших экономик. На этом фоне возможно возобновление интереса к доллару как к защитному активу и продолжение нисходящей коррекции евро. Американский S&P 500 ниже сопротивления 5710 пунктов может быть склонен к возвращению в район мартовского минимума 5504 пункта, в обратном случае же можно ожидать коррекционного отскока ближе к 5900 пунктам. Европейский Euro Stoxx 50 вновь стремится к 5300 пунктам, на данный момент опасаясь негативного влияния американских пошлин прежде всего на региональных автопроизводителей. Покупки на западные рынки могут вернуться в случае смягчения торговой риторики Трампа: возможно, сторонам удастся договориться до середины следующей недели. Инвесторы также продолжат оценивать перспективы монетарной политики ФРС.
Из макроэкономических событий следующей недели за рубежом стоит выделить предварительные оценки потребительской инфляции Германии и еврозоны за март, розничные продажи Германии, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за март, ежемесячный отчет по рынку труда США, выступление главы ФРС Пауэлла и главы ЕЦБ Лагард, индекс цен производителей еврозоны, Чикагский индекс производственной активности.
В Китае на следующей укороченной неделе (в пятницу рынки будут закрыты на выходной) ждут публикации данных о деловой активности в секторах услуг и производства за март, надеясь получить обнадеживающие сигналы о ее росте. В целом на уходящей неделе повышение на рынках КНР и Гонконга приостановилось из-за угрозы усиления торгового противостояния с США, а также рисках фиксации прибыли в IT-секторе. Гонконгский Hang Seng находится в стадии нисходящей коррекции от годового максимума 24 874 пункта при положении ниже сопротивления 23 700 пунктов.
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