Прогноз российского и мирового рынков на неделю с 31 марта по 4 апреля

Фьючерсы на нефть Brent пытаются вернуться к более уверенному повышению и, в частности, после достижения мартовского минимума 68,37 долл сформировали «бычью» дивергенцию с недельной гистограммой MACD. Последнее может предвещать новый виток роста в случае закрепления выше сопротивления 74,10 долл с перспективой движения в район 80 долл (максимумы с начала года и район верхней полосы Боллинджера недельного графика). Фундаментальной причиной покупок могут стать опасения более ограниченного предложения на рынке из-за санкций и пошлин США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также сохранение напряженности в украинском конфликте и продолжение атак на энергетическую инфраструктуру. ОПЕК+ 5 апреля проведет очередное заседание мониторингового комитета, по итогам которого может подтвердить планы постепенного увеличения добычи: последнее, впрочем, будет компенсироваться недовыполненными квотами по её сокращению рядом стран. Цены на золото, тем временем, пытаются стабилизироваться выше 3100 долл/унц с перспективой развития восходящего движения в район 3200 долл/унц в случае расширения торгового противостояния и фактического введения торговых пошлин США. Важная поддержка для золота расположена у 3000 долл/унц.