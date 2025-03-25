Shell планирует наращивать производство СПГ на 4−5% ежегодно до 2030 года

Shell рассчитывает увеличить выплаты акционерам с 30−40% до 40−50% от операционного денежного потока (CFFO), сохранять дисциплину при инвестициях, снизив их до $20−22 млрд в год в 2025—2028 годах, и увеличивать свободный денежный поток на акцию более чем на 10% в год вплоть до 2030 года.