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Shell планирует наращивать производство СПГ на 4−5% ежегодно до 2030 года

Компания также планирует увеличивать добычу газа на 1% ежегодно.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Shell планирует укрепить свое положение на рынке сжиженного природного газа (СПГ) и наращивать производство СПГ на 4−5% ежегодно до 2030 года, говорится в сообщении компании.

«Чтобы обеспечить большую отдачу при меньших выбросах, Shell будет укреплять свои лидерские позиции на рынке сжиженного природного газа за счет увеличения продаж на 4−5% в год до 2030 года», — отмечается в сообщении.

Компания также планирует увеличивать добычу газа на 1% ежегодно до 2030 года, поддерживая уровень добычи жидких углеводородов в 1,4 млн баррелей в сутки.

Shell рассчитывает увеличить выплаты акционерам с 30−40% до 40−50% от операционного денежного потока (CFFO), сохранять дисциплину при инвестициях, снизив их до $20−22 млрд в год в 2025—2028 годах, и увеличивать свободный денежный поток на акцию более чем на 10% в год вплоть до 2030 года.

«Мы хотим стать ведущим мировым предприятием в направлении добычи газа и производства СПГ и наиболее ориентированной на клиента компанией в области энергетического маркетинга и трейдинга, сохраняя при этом значительный уровень добычи жидких углеводородов», — прокомментировал глава компании Ваэль Саван.