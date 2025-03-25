Риэлтор перечислила малоизвестные льготы на покупку жилья

По словам эксперта, одной из самых популярных мер помощи остается материнский капитал. Эти средства можно использовать не только для оплаты ипотеки или первоначального взноса, но и для строительства частного дома без участия застройщиков, что особенно востребовано в сельской местности.
Также материнский капитал доступен для улучшения жилищных условий, включая покупку, реконструкцию жилья и погашение ипотечного кредита.
С 2025 года появились новые льготные программы для семей с детьми. Например, жилищные сертификаты и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, предоставляются выгодные условия по ипотеке для многодетных семей.
Одной из ключевых налоговых льгот для покупателей недвижимости остается имущественный вычет.
«Максимальная сумма налогового вычета составляет 2 миллиона рублей, что позволяет возвратить до 260 тысяч рублей. По процентам ипотеки можно получить еще до 390 тысяч рублей», — пояснила эксперт.
Если жилье оформляется на нескольких собственников, каждый из них вправе воспользоваться вычетом. Также вычет доступен на расходы по ремонту и отделке при соответствующем договоре.
По словам Твелиной, программы льготной ипотеки распространяются не только на многодетные семьи, но и на молодых специалистов в сельских районах. Их условия включают сниженные процентные ставки или компенсацию части суммы кредита. Особые условия действуют для участников программы «Дальневосточный гектар», которые могут оформить льготную ипотеку для строительства дома.
В некоторых регионах разработаны локальные программы поддержки. Например, семьи в Новосибирской области при рождении ребенка получают 5% от стоимости жилья из бюджета, а в Волгоградской области действует программа «Молодая семья», компенсирующая до 35% стоимости жилья в зависимости от состава семьи.
Также активно поддерживается приобретение жилья для работников бюджетной сферы — учителей, врачей и других специалистов. А пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться налоговыми льготами, такими как освобождение от имущественного налога на единственное жилье. Твелина подчеркнула, что индивидуальные условия предоставления льгот зависят от региона.
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