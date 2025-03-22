Кому повысят пенсии с 1 апреля 2025 года

Какие пенсионные выплаты вырастут в апреле
C 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75% (Постановление Правительства РФ от 07.03.2025 № 287). Этот вид выплат положен лицам, у которых нет трудового стажа либо его недостаточно для назначения страховой пенсии, людям с инвалидностью и потерявшим кормильца. Новая индексация затронет:
- пенсионеров по старости;
- инвалидов всех групп, в том числе инвалидов с детства;
- детей-сирот и детей, которые потеряли одного либо обоих родителей;
- представителей малочисленных народов Севера, возраст которых достиг соответствующих критериев.
Размер социальной пенсии по старости вырастет до 8 824,08 рубля, для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — до 17 648,24 рубля, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — до 21 177,59 рубля, для инвалидов III группы — до 7500,53 рубля, а II группы — до 8 824 рублей. Для детей, потерявших одного родителя, выплата составит 8 824,08 рубля, а при потере обоих родителей — 17 648,24 рубля.
Пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет в апреле, а также лицам, получившим в этом месяце I группу инвалидности, с апреля положена ежемесячная прибавка к фиксированной части страховой пенсии. Она составит 9,5%. То есть фиксированная часть достигнет 8907,7 рубля. Эти два вида выплат начисляют не с фиксированной даты, а автоматически по факту наступления дня рождения либо установления группы инвалидности.
Кроме того, с 1 апреля увеличат размер государственного пенсионного обеспечения следующим категориям граждан:
- военнослужащим, проходившим службу по призыву;
- летчикам-испытателям и космонавтам;
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
- лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членам их семей.
Отметим, что данная индексация затронет примерно 4,2 миллиона человек.
Доплату к пенсии за иждивенцев могут увеличить
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил и планирует внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит получать доплату к пенсии за каждого иждивенца, даже если их число больше трех. Отмена указанного лимита даст пенсионерам возможность получать надбавку за каждого нетрудоспособного члена семьи.
Напомним, что доплата за иждивенцев положена пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Она осуществляется, когда на полном обеспечении пенсионера находятся нетрудоспособные лица из числа его ближайших родственников (дети и внуки до наступления совершеннолетия или окончания очного обучения в ВУЗе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды).
Пенсионер вправе рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 30% за каждого иждивенца. При этом предусмотрено ограничение. Такая выплата производится не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
В 2025 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 рубля. С учетом увеличения она выглядит так:
|Граждане, на иждивении которых, находятся нетрудоспособные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами I группы)
|Размер фиксированный выплаты с учетом увеличения
|с одним иждивенцем
|11 876,93 руб. в месяц
|с двумя иждивенцами
|14 846,16 руб. в месяц
|с тремя иждивенцами
|17 815,39 руб. в месяц
Кто сможет выйти на пенсию досрочно
Возможность выйти на пенсию досрочно появилась у ряда медицинских работников учреждений соцобслуживания (Приказ Минтруда от 31.01.2025 № 42н).
Напомним, что перечень учреждений, трудовые дни в которых засчитываются для выхода на досрочную пенсию включает в себя деятельность медработников в психиатрических больницах, госпиталях, поликлиниках, хосписах, домах ребенка и лепрозориях (утв. Постановлением правительства РФ от 29.10.2002 № 781).
Часть этих учреждений ранее была реорганизована или переименована, а новые названия не попали в перечень. Это лишало ряд медработников права на досрочное назначение пенсии по старости.
Минтруд устранил данное несоответствие и приравнял работу в указанных учреждениях к работе в организациях из перечня. Приказ Минтруда касается профессиональной деятельности медработников в организациях, предоставляющих социальные услуги детям в стационарной и полустационарной форме. Он вступил в силу 17 марта.
До утверждения приказа право выхода на досрочную пенсию было в том числе у работников детских домов для несовершеннолетних с отклонениями в развитии, для умственно-отсталых, с физическими недостатками, а также домов семейного типа.
Льгота для пенсионеров по имущественным вычетам
Минфин напомнил, что для пенсионеров установлен льготный порядок предоставления имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. Он также указал, что эти вычеты не являются субсидией или иной формой социальных выплат (письмо Минфина России от 17.12.2024 № 03−04−05/127128).
Ведомство напомнило, что у пенсионеров имущественные налоговые вычеты могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ).
Напомним, что пенсионер вправе получить имущественный вычет в размере произведенных расходов на приобретение, например, квартиры или дома. Размер имущественного вычета по расходам на покупку или строительство жилья, а также вычета по расходам на уплату процентов по целевому кредиту, предоставленному для его приобретения, не может превышать два и три миллиона рублей соответственно.
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