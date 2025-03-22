Кому повысят пенсии с 1 апреля 2025 года

Размер социальной пенсии по старости вырастет до 8 824,08 рубля, для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — до 17 648,24 рубля, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — до 21 177,59 рубля, для инвалидов III группы — до 7500,53 рубля, а II группы — до 8 824 рублей. Для детей, потерявших одного родителя, выплата составит 8 824,08 рубля, а при потере обоих родителей — 17 648,24 рубля.