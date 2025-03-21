Риелторы предложили ввести запрет на покупку квартир за наличные

По данным аналитического портала «Сбер индекс», в 2024 году количество предложений о продаже готовых квартир в России снизилось на 26%: если в январе их было около 372,7 тыс., то к декабрю оно снизилось до 281,7 тыс. В январе 2025 года показатель упал до 260,7 тыс., но в феврале увеличился до 269,4 тыс. (+3% по отношению к предыдущему месяцу). Цены на вторичное жилье (по фактическим сделкам) с января по декабрь прошлого года увеличились со 107,9 тыс. до 111,5 тыс. руб. за 1 кв. м (+3%). За первые два месяца этого года стоимость продолжила расти. Так, в январе она достигла 112,1 тыс. руб. за 1 кв. м, в феврале — 113,1 тыс. руб. за 1 кв. м.