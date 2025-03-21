Аналитический прогноз финансовых рынков на неделю с 24 по 28 марта

Российский фондовый рынок на следующей неделе традиционно будет ждать геополитических новостей и продолжения обсужденио урегулирования украинского конфликта. На данный момент можно говорить о сохранении явного желания США способствовать достижению компромисса сторонами, которое поддерживают официальные лица РФ, в то время как Украина придерживается осторожного настроя, а ЕС — и вовсе жесткого тона, предупреждая о возможных сложностях в заключении сделки. Покупатели в РФ на этом фоне, а также после ужесточения сигнала ЦБ РФ по итогам пятничного заседания могут на время ослабить свои позиции до появления новых обнадеживающих новостей при сохранении основного бычьего настроя. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать публикации финансовых результатов Акрона и SFO за 2024 год по МСФО, в то время как X5 Retail Group проведет День инвестора, акционеры OKEY обсудят редомициляцию, а Черкизово — дивиденды за 2024 год. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству и ежемесячному ВВП России.
На валютном рынке рубль сохраняет курс на повышение и при отсутствии явного негатива со стороны геополитики может стремиться к локальным максимумам против основных валют. Важное краткосрочное сопротивление для юаня при этом расположено у 11,85 ₽, а среднесрочное — у 12,35 ₽ При положении юаня ниже можно говорить о преобладании рублевых покупателей на рынке.
Фьючерсы на нефть Brent на неделе после ужесточения американских санкций против Ирана протестировали краткосрочное сопротивление 72 долл, от которого в пятницу, впрочем, отступили ниже, в целом сохраняя негативный настрой в условиях рисков ограниченного спроса и увеличения предложения на рынке. Среднесрочный «медвежий» тренд остается актуальным ниже 74,10 долл. Цены на золото, в то же время, обновили очередной исторический максимум и поднялись до 3065 долл/унц, завершая неделю в стадии сдержанной коррекции, но оставаясь выше 3000 долл/унц. В целом котировки драгоценного металла выше 3000 долл/унц выглядят готовыми развить рост и могут продолжать получать поддержку от складывающейся геополитической и экономической неопределенности.
Фондовые рынки США и Европы вновь не демонстрируют единства в настроениях. На американских биржах преобладает неуверенность в условиях рисков расширения торгового противостояния и замедления роста национальной экономики, а S&P 500 ниже сопротивления 5780 пунктов сохраняет курс на район 5250 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Европейский Euro Stoxx 50 развил восходящее движение от отметки 5300 пунктов и остается недалеко от годового максимума 5568 пунктов, получая поддержку от надежд на ускорение региональной экономики благодаря росту оборонных расходов, финансирование которых на неделе было одобрено правительством Германии. Евро на Форекс при этом перешел в стадию нисходящей коррекции и не смог достигнуть 1,1000, что при прочих равных может способствовать развитию движения ближе к 1,0700 в том числе на фоне укрепления доллара после сохранения достаточно жесткого тона ФРС.
Из макроэкономических событий следующей недели за рубежом можно отметить предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за март, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции — базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы, заказы на товары длительного пользования, индекс потребительского доверия, данные по рынку жилья, пересмотренный ВВП США за 4-й квартал, окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган, выступления представителей ФРС. Квартальные результаты представит ритейлер Dollar Tree. В Европе выйдет индекс делового климата IFO и отчет по рынку труда Германии за март, потребительская и производственная инфляция Великобритании, а также пересмотренный ВВП Соединенного Королевства за 4-й квартал. ЕС опубликует экономические прогнозы, а также проведет саммит по Украине в Париже.
В Китае на следующей неделе ждут публикации данных о динамике прибыли промышленных предприятий страны в феврале. В последние сессии как в КНР, так и в Гонконге прошла фиксация прибыли после покупок, вызванных оптимизмом в отношении мер стимулирования внутреннего потребления, а также расчетом на благоприятные перспективы компаний IT-сектора. Гонконгский Hang Seng на неделе не смог достигнуть 25 000 пунктов и может развить нисходящее движение при стабилизации ниже поддержки 23 700 пунктов с целевым уровнем 22 665 пунктов. Среднесрочно биржи Гонконга, однако, сохраняют бычий настрой.
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