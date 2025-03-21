Аналитический прогноз финансовых рынков на неделю с 24 по 28 марта

Российский фондовый рынок на следующей неделе традиционно будет ждать геополитических новостей и продолжения обсужденио урегулирования украинского конфликта. На данный момент можно говорить о сохранении явного желания США способствовать достижению компромисса сторонами, которое поддерживают официальные лица РФ, в то время как Украина придерживается осторожного настроя, а ЕС — и вовсе жесткого тона, предупреждая о возможных сложностях в заключении сделки. Покупатели в РФ на этом фоне, а также после ужесточения сигнала ЦБ РФ по итогам пятничного заседания могут на время ослабить свои позиции до появления новых обнадеживающих новостей при сохранении основного бычьего настроя. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать публикации финансовых результатов Акрона и SFO за 2024 год по МСФО, в то время как X5 Retail Group проведет День инвестора, акционеры OKEY обсудят редомициляцию, а Черкизово — дивиденды за 2024 год. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству и ежемесячному ВВП России.