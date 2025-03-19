В РФ добровольно формируют свою будущую пенсию более 50 тыс. самозанятых

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти 53 тыс. самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход, сделали в 2024 году добровольные взносы на свою пенсию. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.
«Самозанятые граждане, применяющие налоговый режим на профессиональный доход, не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели, поэтому они заботятся о будущей пенсии самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов в Социальный фонд России. За прошлый год почти 53 тыс. самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход, сделали добровольные взносы на свою пенсию», — говорится в сообщении.
В общей сложности они перечислили 1,2 млрд рублей. Чтобы уплачивать такие взносы, надо подать заявление в фонд, зарегистрировавшись в качестве плательщика взносов. Сделать это можно через мобильное приложение «Мой налог» или портал госуслуг. Также оформить добровольную уплату взносов можно в ближайшей клиентской службе Соцфонда.
Отмечается, что периодичность взносов самозанятый определяет на свое усмотрение. Допускается перечислить сразу всю желаемую сумму либо разделить ее на несколько платежей. Расчетным периодом по уплате взносов является календарный год, то есть время с 1 января по 31 декабря.
В Соцфонде пояснили, что минимальный и максимальный платежи имеют ограничения и зависят от того, сколько времени в течение года человек был зарегистрирован в качестве плательщика. В этом году минимальный добровольный взнос на пенсию для самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход, составляет 59,2 тыс. рублей (22% МРОТ 12 месяцев). Он дает возможность приобрести за год примерно один пенсионный коэффициент (0,975). Максимальный взнос составляет 473,9 тыс. рублей (22% МРОТ 12 месяцев 8) и дает 7,799 коэффициента по итогам года.