В РФ добровольно формируют свою будущую пенсию более 50 тыс. самозанятых

В Соцфонде пояснили, что минимальный и максимальный платежи имеют ограничения и зависят от того, сколько времени в течение года человек был зарегистрирован в качестве плательщика. В этом году минимальный добровольный взнос на пенсию для самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход, составляет 59,2 тыс. рублей (22% МРОТ 12 месяцев). Он дает возможность приобрести за год примерно один пенсионный коэффициент (0,975). Максимальный взнос составляет 473,9 тыс. рублей (22% МРОТ 12 месяцев 8) и дает 7,799 коэффициента по итогам года.