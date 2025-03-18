В конечном расчете: россиянам без суда списали впятеро больше долгов

В 2024-м в России завершилось почти 36 тыс. процедур внесудебного банкротства — им списали долги на 17,4 млрд рублей, выяснили «Известия». Эта сумма в пять раз больше показателя 2023 года. Причина в том, что механизм расширили на пенсионеров и других получателей соцпособий (например, одиноких матерей). Кроме того, упростили саму процедуру — сейчас людям не нужно приносить справки и подтверждать свое положение, добавили в Минэке. Есть ли в таком резком росте риски для финансовой системы — в материале «Известий».