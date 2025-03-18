Россиянам раскрыли четыре способа увеличить пенсию

Гаврилов отметил, что пенсия может быть меньше, если некоторые периоды трудовой деятельности не были учтены из-за ошибок в документах. Также нужно выяснить, засчитывался ли период ухода за детьми или престарелыми родстенниками. Депутат посоветовал заказать выписку из индивидуального лицевого счета через Госуслуги или Социальный фонд России.